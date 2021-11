Nederland wint van Noorwegen en gaat naar WK

Beeld ANP

Steven Bergwijn maakte in de 84ste minuut het bevrijdende doelpunt. Memphis Depay trof doel in de slotminuut van de reguliere speeltijd.

Nederland won de poule en keert volgend jaar in Qatar terug op het hoogste podium. Turkije mag als nummer 2 naar de play-offs en Noorwegen staat met lege handen. De Noren beperkten zich in een lege Kuip lang tot verdedigen en wilden waarschijnlijk in de slotfase met een treffer toeslaan. Die tactiek mislukte toen Bergwijn scoorde.

Oranje speelde voorzichtig, uit angst voor een Noorse counter. Arnaut Danjuma Groeneveld kreeg voor rust een goede kans maar schoot naast. Memphis Depay kopte twee keer in de handen van doelman Orjan Nyland en schoot in de tweede helft in kansrijke positie naast. Uiteindelijk zorgden Bergwijn en Depay voor opluchting.

Bondscoach Louis van Gaal volgde het duel vanuit een rolstoel in een skybox en stond telefonisch in contact met zijn assistenten Danny Blind en Henk Fraser langs het veld.

WK

Vanaf de volgende interlandperiode in maart gaat de 70-jarige bondscoach zijn grote droom najagen. Want de wereldtitel is nog steeds zijn grote ambitie.

Natuurlijk zijn er betere landenploegen dan het huidige Oranje. Maar wie had gedacht dat Van Gaal op het WK van 2014 als derde zou eindigen met het Nederlands elftal? “Zeker in de achterhoede en op het middenveld heb ik nu veel meer kwaliteit,” vindt de bondscoach, die er voorin nog wel een aanvaller van het kaliber Arjen Robben bij zou willen hebben.

Van Gaal verkeerde in tijdnood toen hij begin september met Oranje aan een inhaalrace begon. De opvolger van de vertrokken Frank de Boer had slechts twee dagen om zijn ploeg voor te bereiden voor het uitduel met Noorwegen, dat in 1-1 eindigde. Vervolgens greep Oranje de macht met overwinningen op Montenegro (4-0), Turkije (6-1), Letland (0-1), Gibraltar (6-0). Oranje verzuimde zich zaterdag in Montenegro al te plaatsen (2-2).

Kwetsbaar

Van Gaal was na het gelijke spel kwetsbaar. Hij had plotseling het uiterlijk van een oude man. De bondscoach brak zondag ook nog een heup na een valpartij met zijn fiets. Maar hij wilde er koste wat kost bij zijn tegen de Noren, ook omdat zijn spelers dat wilden. Een betere pijnstiller als de zege op Noorwegen (2-0) had hij zich niet kunnen wensen.

Van Gaal moest eerst in het brein van zijn spelers komen. “Dat is al aardig gelukt,” vindt hij. “Belangrijk is dat ze mij accepteren. Ik heb een visie en vraag om discipline. Maar deze groep wil zó graag. Ze zijn zo gretig. Dit is denk ik de leukste groep waar ik ooit mee heb gewerkt.”

Hij liet Oranje de afgelopen maanden aanvallen in een klassiek systeem met een centrumspits en vleugelaanvallers. Veel internationals vertelden de bondscoach dat ze zich lekker voelen bij die speelwijze. Maar Van Gaal weet bijna zeker dat het Nederlands elftal op het WK in Qatar de meeste kans heeft als het met vijf verdedigers gaat spelen. Zeker zolang hij meer goede verdedigers dan vleugelaanvallers heeft.

“Maar die speelwijze vraagt om veel oefening,” aldus Van Gaal. “In de aanloop naar het WK van 2014 heb ik daar zes weken op getraind. Nu zijn we volgend jaar november misschien een weekje bijeen voor het WK. Maar volgend jaar maart is er een interlandperiode en vervolgens spelen we in juni en september in de Nations League. Rond die duels kunnen we ook op een ander systeem oefenen. Ik denk dat we beide systemen moeten beheersen. Op het WK van 2014 begonnen we vaak met vijf verdedigers, maar eindigden we ook regelmatig met drie aanvallers als de situatie daar om vroeg.”