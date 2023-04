Nederland verzekert zich van twee vaste Champions League-tickets vanaf 2024

Omdat Feyenoord won van AS Roma (1-0), werd de afstand voor Portugal onoverbrugbaar. Beeld Pro Shots / Mischa Keemink

Diverse scenario’s volstonden deze week voor Nederland om de zesde plek definitief binnen te hebben. Als beide Portugese ploegen zouden verliezen, zou dat de genadeklap betekenen. Benfica verloor afgelopen dinsdag met 0-2 van Inter, terwijl ook Sporting Portugal donderdagavond een tik moest incasseren. De Portugese ploeg van Jeremiah St. Juste verloor met 1-0 bij Juventus. Omdat Feyenoord won van AS Roma (1-0), werd de afstand voor Portugal onoverbrugbaar.

Dat betekent dat Nederland vanaf het seizoen 2024/25 zes clubs mag laten deelnemen aan het Europese voetbal. De nummers één én twee van de eredivisie plaatsen zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League. Bovendien liggen er tickets voor de voorronde van de Champions League, de voorronde van de Conference League (twee) en de poulefase van de Europa League klaar. Nederland behoorde in 2001 voor het laatst tot de top zes van Europa.

Met het binnenhalen van de zesde plaats heeft Nederland zichzelf beloond voor de jarenlange achtervolging. Het is pas vijf jaar geleden dat Nederland op de teleurstellende veertiende plek stond en landen als Tsjechië en Zwitserland voor zich moest dulden. Dolblij was Nederland toen het in 2020 weer tot de top tien behoorde, waardoor de kampioen van de eredivisie weer rechtstreeks een ticket voor de Champions League bemachtigde.

Nederland dankt voor het achterhalen van Portugal vooral Ajax en Feyenoord. De Amsterdammers reikten in 2019 tot de halve finale van de Champions League, Feyenoord sneuvelde afgelopen seizoen pas in de finale van de Conference League tegen AS Roma, wat desondanks een berg aan coëfficiëntenpunten opleverde. Maar ook AZ droeg flink bij aan het binnenhalen van punten.

Punten deze week

Feyenoord zorgde vroeg op de donderdagavond voor een uitstekende start, door AS Roma in eigen huis met 1-0 te verslaan. De Rotterdammers voegden daarmee nog maar eens 0,400 punt toe aan het al zo fraaie totaal. Het bleek voldoende om Portugal definitief op afstand te houden op de coëfficiëntenranglijst. De nederlaag van AZ tegen RSC Anderlecht (2-0) veranderde daar niets meer aan.

Dankzij de overwinning van Feyenoord kwam het Nederlandse seizoenstotaal op 12,900 punten. De laatste vijf seizoenen pakte Nederland in totaal 59,300 punten, waarmee het zich dus van plek zes verzekerde. Portugal heeft 55,882 punten verzameld, 3,418 punten minder dan Nederland. Dat gat is dus niet meer te dichten, zelfs niet als Benfica de Champions League nog wint en Sporting Portugal de Europa League-trofee omhoog mag tillen.

Een coëfficiëntenfeestje, dus. Toch moeten Feyenoord en AZ komende week nog aan de bak voor de lange termijn. Alle punten die Feyenoord en AZ de komende weken nog sprokkelen, kunnen vanaf komend seizoen worden gebruikt als buffer om de zesde plaats te verdedigen. Vanaf de volgende Europese campagne krijgt Portugal namelijk de kans om de zesde plaats weer te heroveren.