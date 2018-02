Nederland sluit Winterspelen af met 20 plakken

Laatste dag olympisch schaatstoernooi

De Olympische Spelen van Pyeongchang 2018 gaan zaterdag de laatste schaatsdag in. Voor de mannen en vrouwen staan de races op de massastart op het programma. Eerst de halve finales en daarna de eindstrijd om de medailles.



Namens Nederland komen Sven Kramer, Koen Verweij, Irene Schouten en Annouk van der Weijden in actie. Zij moeten in de halve eindstrijd bij de eerste acht eindigen, van de twaalf deelnemers, om door te gaan naar de finale.



De massastart, die om 12.00 uur Nederlandse tijd begint, is een nieuw onderdeel op de Winterspelen. Het gaat om een wedstrijd over zestien ronden. Bij drie tussensprints (na vier, acht en twaalf ronden) kunnen punten worden verdiend voor het eindklassement.



De eerste drie schaatsers die over de finish komen, belanden op het podium, waarna vanaf plek vier de behaalde punten gaan tellen. Over de medaillekansen voor Oranje valt weinig te zeggen, omdat het verloop van een massastart nauwelijks te voorspellen is.



Parallelreuzenslalom

Snowboardster Michelle Dekker neemt zaterdag vanaf 01.00 uur (Nederlandse tijd) deel aan de kwalificaties van de parallelreuzenslalom. Later op de dag vinden ook de finalewedstrijden plaats in Pyeongchang. Aan de kwalificaties doen 32 snowboardsters mee. De beste zestien mogen later terugkomen voor de achtste finales.



Persconferentie

Op zondag volgt nog de afsluitende persconferentie van chef de mission Jeroen Bijl. Zijn doelstelling van vijftien medailles is al ruimschoots gehaald met een score van acht goud, zes zilver en vier brons. De olympische sluitingsceremonie begint om 12.00 uur Nederlandse tijd.