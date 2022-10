Napoli werpt met 1-6 nu al een schaduw over het seizoen van Ajax

Ajax is de weg kwijt, zo blijkt uit de lichaamstaal van Tadic. Beeld Getty

Ajax heeft een theoretische kans om door te gaan, maar moet vooral hopen dat het na de winterstop mee mag doen in de Europa League. Napoli, volgende week de tegenstander in stadio Diego Armando Maradona, is met negen punten al ver uit zicht. Liverpool kan volgende weken tegen Rangers ook op dat puntenaantal komen. Ajax staat op drie en houdt voorlopig alleen Rangers onder zich.

Het is een bittere pil voor de Amsterdammers, die vorig seizoen nog zoveel indruk maakten met een foutloze rondgang in de groepsfase van het meest aansprekende internationale clubtoernooi. Ajax wil zo graag een plaatsje bemachtigen tussen de Europese elite, maar slaagt er vooralsnog niet in die drempel over te gaan.

Mijlenver weg

Vanaf 2018 is de club een vaste gast in de Champions League, maar slechts twee van de vier keer slaagde Ajax erin de laatste zestien van het toernooi te bereiken. En ook nu is een plek in de achtste finales mijlenver weg.

Dat Ajax in de voorbije zomer een gedaantewisseling heeft ondergaan, is een van de oorzaken van het verval. Zonder de smaakmakers Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Antony en Sébastien Haller zijn de voorgeschotelde voetbalgerechten niet vaak meer om je vingers bij af te likken. Devyne Rensch, Calvin Bassey, Kenneth Taylor, Steven Bergwijn en Mohammed Kudus; ze zijn van een ander niveau óf ze hebben nog tijd nodig om naar het niveau van hun voorgangers toe te groeien.

Onverteerbaar

Maar een afgang als tegen Napoli is ook voor dit Ajax onverteerbaar en verbijsterend, vooral omdat zeven van de Ajacieden op het veld zich vorige week met het Nederlands elftal nog kwalificeerden voor de finaleronde van de Nations League. Een deel van de supporters oordeelde hard over de eigen trainer: ‘Schreuder rot op, Schreuder rot op’, klonk van de tribunes.

De vraag vooraf was hoe Ajax het er vanaf zou brengen in een cruciale poulewedstrijd tegen een opponent die doorgaans ook de bal wil hebben en het liefst op de vijandelijke helft voetbalt. Het antwoord: beroerd.

De opstelling van Schreuder week niet af van de twee eerdere Champions Leaguewedstrijden, dus met Mohammed Kudus in de spits. De Ghanees scoorde al tegen Rangers en Liverpool, en dinsdagavond had hij iets meer dan acht minuten nodig voor het openingsdoelpunt. Met het nodige geluk dit keer. Taylor schoot de bal via de kuit van Kudus binnen.

Het bleken achteraf de minst slechte minuten van Ajax, dat voor rust de handen mocht dichtknijpen dat de Italianen slechts drie keer scoorden. Keeper Remko Pasveer redde fraai oog in oog met Khvicha Kvaratskhelia en Piotr Zieliński, maar het gevreesde duo was direct of indirect betrokken bij twee goals. Kvaratskhelia was de aangever bij de 1-2 van Giovanni Di Lorenzo, een kopbal uit een korte corner. De Poolse international Zieliński kreeg op slag van rust een vrij doortocht richting Ajaxdoel na het zoveelste misverstand in de laatste linie van de Amsterdammers. De 1-1, amper tien minuten na de voorsprong van Ajax, was een kopdoelpunt van Giacomo Raspodori uit een voorzet van Mathías Olivera.

Van kwaad tot erger

Het ging na rust van kwaad tot erger. Nog nooit kreeg Ajax vijf doelpunten tegen in de Champions League. Dat was nu na ruim een uur al het geval. Tot overmaat van ramp kreeg aanvoerder Dus Tadic kort daarna zijn tweede gele (en dus rode) kaart en ook de 1-6 viel nog. Het betekende de grootste nederlaag voor Ajax in de eigen Arena.

Ajax werd op een hoopje gespeeld in eigen stadion. De ploeg bezweek onder de druk van Napoli, zoals ook Liverpool en, in mindere mate, AZ erin slaagden de zwaktes aan Amsterdamse zijde bloot te leggen. Het is een pijnlijke conclusie na vier duels op rij waarin Ajax drie keer verloor en slechts een puntje pakte tegen Go Ahead Eagles: in de Champions League heeft de club op dit moment niet veel te zoeken. Het wordt nog lastig zat om kampioen te worden in eigen land.