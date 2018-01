Napoli verlost de vrolijke Younes uit zijn lijden

Hij was een vrolijke verschijning, Amin Younes, de kleine dribbelaar die in 2015 de overstap maakte van Borussia Mönchengladbach naar Ajax. Maar tweeënhalf jaar later was het lachen hem vergaan - voorbijgestreefd door de zes jaar jongere Justin Kluivert.



En dat in een jaar waarin Younes zijn zinnen heeft gezet op een plaats in de WK-selectie van Duitsland. "Hij is 24 jaar, dan ben je in Nederland al redelijk op leeftijd.