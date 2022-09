Napoli klopt Rangers ondanks twee gemiste strafschoppen en pakt volle buit in poule Ajax

Ndombele viert de 0-3. Beeld REUTERS

Dat het kan kolken op Ibrox dat weet Napoli inmiddels ook. Na een indrukwekkend eerbetoon aan de overleden Queen Elizabeth zat de sfeer er goed in in Glasgow, waar Giovanni van Bronckhorst joeg op eerherstel na de oorwassing tegen Ajax een week eerder.

Hij wijzigde zijn ploeg op vijf plaatsen en dat leidde bijna direct tot een doelpunt van Alfredo Morelos, die onlangs nog disciplinair geschorst was, maar de snelle 1-0 bleef uit. In de tegenstoot raakte Stanislav Lobotka de kruising. De toon was gezet. Al golfde het spel op en neer, terwijl de spelers werden gedragen op de emoties van het publiek, doelpunten bleven uit in de eerste helft.

Rood en strafschop

Na rust bleef het Schotse publiek achter de ploeg staan, hopend op een stunt tegen de Italiaanse koploper. Maar toen ging James Sands binnen drie minuten twee keer over de schreef. Hij kon vroegtijdig vertrekken. Piotr Zielinski ging achter de bal staan, maar miste de strafschop. Matteo Politano benutte de rebound, maar de Italiaan liep te vroeg in. Dus kreeg Zielinski een herkansing. Hij zocht dezelfde hoek en opnieuw keerde Allan McGregor zijn inzet. Een nieuwe held van Glasgow was geboren.

Toch moest de keeper alsnog capituleren bij een derde strafschop voor Napoli. Weer zat McGregor in de goede hoek, maar Politano schoot onberispelijk raak: 0-1. Het verzet van Rangers leek gebroken en toen Giacomo Raspadori een paar minuten voor tijd de 0-2 maakte, was het helemaal gedaan. Zo won Napoli met hangen en wurgen in Schotland en pakte het tot dusver de volle buit in de groep van Ajax.

