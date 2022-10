Napoli is weer een maat te groot voor Ajax

Beeld Pro Shots / Stefan Koops

Napoli, dat vorige week met 6-1 won in Amsterdam, leidde na 16 minuten al met 2-0. Hirving Lozano kopte in de vierde minuut raak. Giacomo Raspadori verdubbelde twaalf minuten later de score.

Trainer Alfred Schreuder besloot Ajax na de afstraffing van vorige week niet helemaal aan te passen aan Napoli. Ajax moest van hem wel compacter verdedigen, maar daar kwam weinig van. Napoli was opnieuw veel te goed voor Ajax.

Davy Klaassen maakte in de 49ste minuut de 2-1, maar Khvicha Kvaratskhelia benutte in de 62ste minuut een strafschop na een handsbal van Jurriën Timber. Ook Steven Bergwijn scoorde in de 83ste minuut uit een strafschop, na een overtreding op de ingevallen Brian Brobbey. Een fout van Daley Blind leidde in de 89ste minuut tot de 4-2 van Victor Osimhen.