Napoli dicht bij eerste titel sinds die van Maradona: ‘Dit is de wedergeboorte van onze stad’

Napoli-supporters blijven Diego Maradona als een heilige vereren, zoals hier in de straten van de wijk Pendino. Beeld ANP / EPA

De Via Speranzella is een smalle straat in het centrum van Napels. Terwijl buiten de geluiden van claxonnerende auto’s, optrekkende scooters en luid converserende Italianen zich met elkaar vermengen, schuift Freddy Laezza in zijn pizzeria de mouw van zijn trui omhoog. De geboren Napolitaan wijst op zijn onderarm, waar het kippenvel duidelijk zichtbaar is. “Alleen al als ik over de scudetto (de Italiaanse landstitel, red.) praat, dan krijg ik het al,” zegt hij geroerd. “Laat staan als het echt gebeurt. Het zal voelen als een droom die uitkomt.”

Dit is Napels. Stad van de camorra. Stad van armoede. Stad van Diego Maradona. En vooral de stad van SSC Napoli. De bijnaam van de voetbalclub zegt al veel: La Nostra Unica Fede, ‘Ons enige geloof’. Voor het eerst sinds 1990 kan de club weer kampioen worden. Napoli heeft met nog zeven wedstrijden te gaan liefst 17 punten voorsprong op eerste achtervolger Lazio Roma. De derde landstitel in de clubgeschiedenis is slechts een kwestie van tijd. Afgelopen weekend werd Juventus verslagen; aankomend weekend kan Napoli al kampioen worden als het zaterdag thuis wint van Salernitana en als Lazio zondag hooguit gelijk speelt.

Nooit meegemaakt

Het kampioenschap is een verlangen dat de Zuid-Italiaanse havenstad, waar ongeveer twee miljoen mensen wonen, al maanden laat zinderen van emotie. “Dit voelt als de wedergeboorte van onze stad,” zegt Napoli-supporter Mario Lombardi in de Via Giovanni Bausan. “We hebben zware jaren gehad, we hebben moeten lijden, maar die moeilijke momenten zijn vergeten. Qua euforie voelt het alsof deze titel onze eerste is. Hele generaties hebben dit nog nooit meegemaakt.”

Napels kleurt blauw in de aanloop naar het landskampioenschap. Beeld ANP / EPA

Bij ouderen gaan de gedachten terug naar de jaren tachtig. In 1984 koos Diego Armando Maradona er tot ieders verbazing voor om na FC Barcelona zijn carrière voort te zetten bij Napoli, een bescheiden club uit een straatarme stad met heel veel problemen in zuid-Italië. De Argentijn schonk Napoli in 1987 en 1990 de scudetto, wat hem in de stad de status van heilige verschafte.

Na zijn vertrek in 1991 raakte de club in verval. Met als dieptepunt 2004, toen Napoli failliet werd verklaard en opnieuw moest beginnen in de Serie C. Napoli was intussen overgenomen door Aurelio De Laurentiis, een voormalig filmmaker uit Rome. Pas na zes jaar keerde de club terug op het hoogste niveau.

“De nieuwe landstitel betekent daardoor veel,” schetst Francesco de Luca, journalist van de lokale krant Il Mattino. “Niet alleen vanuit sportief oogpunt, het is ook een victorie voor het Napolitaanse volk en voor de stad, die nog meer voordeel zal halen uit deze overwinning, zowel qua imago als uit het toerisme.”

Gezichtsmasker

Napels, de rauwe, arme havenstad met veel vuil op straat, is de laatste jaren drastisch veranderd. Gedragen door het succes van de Netflixserie Gomorra, de boekenreeks van Elena Ferrante én de prestaties van Napoli heeft het toerisme zijn weg weer gevonden naar de derde stad van Italië. Uit officiële cijfers blijkt dat er vorig jaar 11 miljoen toeristen naar Napels kwamen.

Mario Lombardi in zijn visrestaurant in hartje Napels, met op de achtergrond een iconische foto van Maradona. Beeld Jan-Cees Butter

Dat de stad veranderd is, is vooral te merken in de Quartieri Spagnoli, de Spaanse wijk. Daar is een levendige mix ontstaan van kunst, winkels en restaurants. Overal kun je Napoli-prullaria kopen. Vooral Victor Osimhen vormt een dankbare inspiratiebron. De Nigeriaan is dit seizoen met 26 doelpunten in 31 officiële duels de grote man. Kopieën van zijn masker, dat de spits draagt vanwege botbreuken in zijn gezicht, vinden gretig aftrek, evenals de Osimhen-chocoladetaarten.

En dat allemaal in de wijk waar rond de eeuwwisseling gemiddeld twee doden per week vielen. “Twintig jaar geleden zeiden de papa’s en mama’s nog tegen hun kinderen: ga niet naar de Quartieri Spagnoli, te gevaarlijk,” weet Freddy Laezza. Hij wijst naar buiten, naar een smal steegje voor zijn pizzeria. “Daar woonden twee rivaliserende families tegenover elkaar. Elke dag was het knokken. Verder was er prostitutie op straat, openlijk drugsgebruik en als je hier als toerist kwam en je droeg een horloge, dan was je ’m kwijt. Het was geen fijne plek. ’s Avonds brandde hier ook nooit licht, niemand wilde hier wonen. Nu zijn de huizenprijzen geëxplodeerd.”

Maffiaclans

Of de regering heeft ingegrepen in Napels? Mario Lombardi schudt zijn hoofd vanachter een glas water in zijn visrestaurant Cap’Alice. “Ze hebben het systeem beter begrepen,” zegt hij. Met ‘ze’ bedoelt hij de maffiaclans die het nog altijd voor het zeggen hebben in Napels. “Meer toeristen betekent meer inkomsten, maar dan moet het wel veilig zijn. Zeker na de dood van Maradona hebben ze dat goed begrepen.”

Sinds het overlijden van Maradona, op 25 november 2020, is Napels een soort bedevaartsoord geworden voor voetbalfans. Met als vaste trekpleister de murales, de reusachtige muurschilderingen van Maradona in het centrum van de stad. Dagelijks komen hier tussen de vier- en tienduizend toeristen op af.

En er is natuurlijk Bar Nilo, een koffiebar waar zich in een altaar een plukje haar van Maradona bevindt. De legende wil dat Bruno Alcidi, eigenaar van Bar Nilo, eens achter Maradona in het vliegtuig zat en bij het verlaten van het toestel een plukje haar van de Argentijnse ster vond.

Alcidi houdt de legende zelf graag in stand. “Mensen vanuit de hele wereld komen hier naartoe om het te zien,” knikt hij richting de vitrine. “Argentijnen moeten soms huilen als ze hier staan. Wij Napolitanen begrijpen dat wel. Ik bedoel: je kunt veranderen van religie, van politieke partij of van vrouw, maar je kunt niet veranderen van club. Napoli draag je de rest van je leven met je mee, net als Maradona.”

Levensechte afbeeldingen

De liefde voor Napoli zit in het straatbeeld verweven. Of het nu is bij slagerij Beneduce, koffiebar Mayra of de gerenommeerde Banca Napoli: overal waar je bent, zie je de lichtblauwe kleuren van de club. In alle straten hangen vlaggen, shirtjes of sjaaltjes van Napoli. In de Vico Colonne a Cariati, een steegje, staan levensechte kartonnen afbeeldingen van de huidige spelers. “Er zijn zelfs al sjaaltjes met daarop het opdruk dat Napoli landskampioen is in 2023,” weet Laezza. “Maar toen we laatst verloren, zijn die snel weer opgeborgen. Italianen zijn nogal bijgelovig.”

Maradona-verering in Napels Beeld Jan-Cees Butter

Vanwaar toch die diepe passie voor de club? Deels is dat gekomen door de armoede, waardoor Napolitanen weinig om voor te leven hadden, maar er speelt ook nog iets anders mee, denkt journalist De Luca. “Napels is de enige Italiaanse metropool waar maar één voetbalteam is,” schetst hij. “Mede daarom is er zoveel hechting aan de club.” Supporters bevestigen deze lezing. Gregorio Rega, geboren en getogen in Napels, zegt het zo: “Als Napoli wint, dan wint de hele stad. Dan is het feest voor iedereen.”

Een dolend Ajax maakte begin oktober in de Champions League hardhandig kennis met het sterke elftal dat trainer Luciano Spalletti heeft gesmeed: het werd in Amsterdam 1-6. Napoli maakte het hele seizoen indruk met aanvallend voetbal. De uitschakeling in de kwartfinale van de Champions ­League, tegen AC Milan, was een bittere pil. Maar de landstitel ligt voor het grijpen.

Georgische baltovenaar

Gevraagd naar de pijlers onder het succes roemen de Napolitanen vooral clubeigenaar Aurelio De Laurentiis, die in 2004 de moed had om Napoli over te nemen. “Hij kreeg in het begin erg veel kritiek,” zegt Lombardi. “Zo van: hij is geen Napolitaan, geen Napolisupporter en wat weet een filmmaker nu van voetbal? Maar De Laurentiis heeft verstandig beleid gevoerd en geen schulden gemaakt. Anders dan Corrado Ferlaino (voormalig voorzitter van Napoli, red.), die ooit met crimineel geld Maradona kocht.”

Ook is er lof voor technisch directeur Cristiano Giuntoli. De Napolitanen hielden hun hart vast toen afgelopen zomer sterspelers als Kalidou Koulibaly, Fabián Ruiz, Lorenzo Insigne en Dries Mertens vertrokken, maar met bescheiden middelen werden de oersterke Koreaan Kim Min-jae en de Georgische baltovenaar Khvicha Kvaratskhelia gehaald. Osimhen was er al. Napoli is als een puzzel waar alle stukjes ineens op hun plaats vielen. “De coach heeft al zijn expertise gestoken in het optimaal benutten van de spelers,” vindt De Luca. “Een geheim is er niet. Dit is gewoon het gevolg van keihard werken.”

De vreugde is niet minder om. ‘So’ 33 ann che t’stamm aspettann, finalmente stai arrivann!’ staat er in Napolitaans dialect geschreven op een spandoek dat over een van de straten hangt. Oftewel: we hebben 33 jaar moeten wachten, maar eindelijk ben je gekomen. Een vooruitzicht dat de temperamentvolle Napolitanen doet smelten van verlangen. Na AS Roma (in 2001) viel de landstitel telkens ten prooi aan de noordelijke clubs Juventus, AC Milan en Internazionale.

Gregorio Rega (met blauwe pet) nam zijn nichtje Sofia voor het eerst mee naar het stadion van Napoli. Beeld Jan Cees Butter

Ook dat sentiment speelt mee. Een strijd tussen noord en zuid gaat over rijk versus arm, arbeiders versus bureaucraten en economische voorspoed tegenover sociale uitzichtloosheid. En het zuiden wordt nog altijd achtergesteld, vinden veel Napolitanen. “De Italiaanse media helpen ook niet,” zegt Lombardi ontstemd. “Als er in Napoli als negatiefs gebeurt, staat het meteen op de voorpagina, terwijl het een klein berichtje ergens achterin is als hetzelfde in Rome of Milaan gebeurt. Wij begrijpen dat niet. Napels is een stad met zo veel schoonheid. Een stad die zo veel meer is dan alleen maar Maradona.”

Juist daarom zal de extase straks groot zijn als Napoli de landstitel wint. Dit is niet de scudetto van een geniale eenling, zoals de twee landstitels met Maradona worden genoemd, maar dit is de triomf van een team, van een stad. “Wat ons met Maradona overkwam, was een sprookje,” stelt Laezza. “Nu is het succes fundamenteler. En dat maakt ons, een trots volk, misschien wel trotser dan ooit.”

Napolifan Gregorio Rega telt zijn zegeningen. De scudetto kan niet meer mis, denkt hij. Wat dat met de stad zal doen? “We zullen feesten als nooit tevoren. Niet dagen of weken, maar maandenlang. Net zo lang tot de nieuwe competitie weer begint.”

