Nadal vecht zich in meeslepende finale voorbij Medvedev en ontstijgt Djokovic en Federer

Beeld AFP

Het was hét onderwerp van gesprek deze dagen in Melbourne, naast de titel in het vrouwentoernooi van thuisfavoriet Ashleigh Barty. Rafael Nadal, na terug te zijn gekeerd van een slepende voetblessure nog ongeslagen in 2022, beleefde deze weken op 35-jarige leeftijd een sprookje en stootte helemaal door tot de finale in Australië. Zo mocht de Spanjaard zondag voor die magische en nooit eerder vertoonde 21ste grandslamtitel gaan, waar hij nog altijd op gelijke hoogte stond met Novak Djokovic en Roger Federer. Gemakkelijk beloofde het niet te worden, met aan de overkant van het net Daniil Medvedev. De nummer 2 van de wereld hoopte er op zijn beurt twee op een rij van te maken na zijn titel in New York.

En meteen werd duidelijk dat het voor Nadal in de Rod Laver Arena vechten zou worden voor elk punt en iedere servicegame. Aanvankelijk trok de kampioen van 2009 zijn eigen games nog over de streep, maar niet veel later moest hij toch twee keer zijn opslag inleveren bij Medvedev. Die brak twee keer op ‘love’ en kwam zelf tegelijkertijd geen moment in de problemen in de games die hij begon: 6-2.

Tot genoegen van de overgrote meerderheid van het Australische publiek, rechtte Nadal in de tweede set de rug. Hij had meer in te brengen in de rally’s en kreeg ook in de games van zijn tegenstander meer en meer een voet tussen de deur. Twee keer sloeg hij toe in een game van Medvedev en de 4-1 voorsprong was er, maar die gaf zich niet snel gewonnen en kwam weer terug. Nadat een activist ook nog even de baan betrad en het spel stillegde, moest een tiebreak over de tweede set beslissen. Ook daarin liep Medvedev lang achter de feiten aan, maar hij sleepte hem er toch nog uit en kwam op één set van de titel.

Bijna anderhalf uur had die set geduurd en het verliezen ervan was een ferme tik voor Nadal, maar opgeven staat niet in het woordenboek van de Spaanse vechter. Hij liet een breakpoint in de openingsgame onbenut en wat volgde was een gelijk opgaande derde set. Uiteindelijk was het Nadal die zijn recordhoop levend hield door bij 4-4 door de service van Medvedev te gaan en het vervolgens uit te serveren.

Beeld AFP

Irritaties

Ook Medvedev was niet zo fris meer, dat werd wel duidelijk toen hij in de vierde set om de fysio vroeg. Bij de Rus waren er bovendien de nodige irritaties richting het (op de hand van Nadal zijnde) publiek, zo liet hij ook duidelijk aan de umpire weten. ‘Kun je de controle nemen? Je doet niet genoeg,’ zei Medvedev, nadat hij bij een 2-2 stand gebroken werd. Tegelijkertijd bleef Nadal juist kalm. Hij won ook de vierde set met 6-4 en dus moest de allesbeslissende vijfde voor een winnaar gaan zorgen.

Daarin zat er wederom weinig tussen, maar juist de tien jaar oudere Nadal leek de fittere van de twee. Het was dan ook de Spanjaard die als eerste toesloeg om naar 3-2 te gaan. De daaropvolgende game werd een bloedstollende. Medvedev kreeg drie kansen op de re-break, maar na 14 minuten was daar dan toch servicebehoud voor Nadal. Bij 5-4 mocht hij voor de overwinning serveren. Dat mislukte, maar niet veel later was het wel raak nadat hij Medvedev opnieuw had weten te breken.

Zo won Nadal alsnog zijn historische 21ste grandslamtitel. Veruit de meeste daarvan, dertien, won hij op zijn favoriete gravel in Parijs. De Australian Open won hij één keer eerder. Na Djokovic, om wiens uitsluiting veel te doen was in Melbourne, is hij in het moderne tijdperk bovendien de tweede speler die alle vier de grand slams twee keer heeft weten te winnen.