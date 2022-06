Nadal is Djokovic de baas in marathonwedstrijd op Roland Garros

Novak Djokovic (links) feliciteert Rafael Nadal. Beeld AP

De bijna 36-jarige Nadal, al dertien keer winnaar van het Franse grandslamtoernooi, neemt het in de halve finales op tegen Alexander Zverev. De Duitser won in vier sets van de Spanjaard Carlos Alcaraz.

Het 59e duel tussen Nadal en Djokovic vond een jaar na hun laatste confrontatie plaats. Toen troffen ze elkaar in Parijs in de halve finales, en mocht de Serviër zich na vier sets de winnaar noemen. Het betekende pas de derde nederlaag ooit voor Nadal op Roland Garros, waar hij sinds zijn debuut in 2005 al dertien keer de beste was. In de onderlinge ontmoetingen nam Djokovic daardoor een lichte voorsprong: 30-28. Hij won vorig jaar Roland Garros en daarna ook Wimbledon, waardoor hij net als Nadal en Roger Federer op twintig grandslamtitels kwam te staan. Bij afwezigheid van Federer (geblesseerd) en Djokovic (coronaperikelen) pakte Nadal begin dit jaar op de Australian Open als eerste nummer 21.

Op zijn geliefde gravel in Parijs wil Nadal zijn voorsprong op de andere twee tennisiconen graag vergroten. Enkele dagen voor zijn 36e verjaardag maakte de Spanjaard een gretige en scherpe indruk, nadat hij in de vorige ronde in drie sets al veel te sterk bleek voor de Nederlander Botic van de Zandschulp. Nadal brak Djokovic twee keer in de eerste set, die hij in 52 minuten binnenhaalde. Het betekende voor de Serviër zijn eerste setverlies na 22 gewonnen sets op rij, een reeks die begon op het door hem gewonnen graveltoernooi van Rome.

Tijdens de tweede set nam Djokovic het initiatief over, nadat hij wel eerst twee keer zijn service had ingeleverd. De Serviër knokte zich terug van een 3-0-achterstand en pakte de set - die bijna 1,5 uur duurde - met 6-4. Ook in de derde set werd Djokovic direct gebroken op eigen service. Nadal zette weer aan, plaatste nog een break, en haalde de set in ruim 40 minuten met 6-2 binnen.

Hoewel het al voorbij middernacht was, bleven vrijwel alle toeschouwers zitten voor het duel. Aan het begin van de vierde set wist Djokovic wél zijn eigen servicebeurt te winnen, waarna hij met een break uitliep naar 4-1. Op 5-3 mocht de titelverdediger serveren voor de set, maar hij liet twee setpoints onbenut en daarna pakte Nadal wel z’n kans om terug te breken. Het draaide uit op een tiebreak, waarin Nadal vooral door veel fouten van Djokovic uitliep naar 6-1. De Serviër werkte drie matchpoints weg, maar bij de vierde was het raak voor de recordkampioen.

Na afloop was Nadal in tranen. “Dit is emotioneel”, aldus de tennisser, die zijn fans uitgebreid bedankte. “Merci, merci, merci, merci. Dit is de belangrijkste en meest speciale baan uit mijn tenniscarrière. De ambiance was geweldig, de steun van het publiek heel speciaal. Novak is zonder twijfel een van de beste tennissers ooit. Het is altijd een enorme uitdaging om het tegen hem op te nemen. We hebben samen een lange geschiedenis en dit was weer een historische partij. Er is maar één manier om van hem te winnen. Dat is door van het eerste tot het laatste punt op je best te spelen.”