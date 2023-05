Naci Ünüvar eerder terug bij Ajax

Naci Ünüvar. Beeld ANP / ANP

Ünüvar staat nog tot de zomer van 2026 onder contract bij Ajax. De Zaandammer was de afgelopen jaren een vaste kracht bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij in 73 wedstrijden tot 24 doelpunten en 18 assists kwam.

Tot een debuut in de eredivisie kwam het nog niet. Hij speelde wel al voor de Amsterdamse hoofdmacht in het bekertoernooi.