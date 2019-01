Naam Volewijckers keert terug in het amateurvoetbal

Onder toeziend oog van twee 'notarissen', een van DWV en een van de Volewijckers, werden de stemmen van de leden geteld. De telling viel gunstig uit voor de voorstanders van De Volewijckers, en daarmee is de naamswijziging een feit.



In tegenstelling tot de vergadering van 7 januari hoefden maandagavond niet tweederde van alle leden aanwezig te zijn. Een meerderheid van de stemmen was genoeg.



Noodgedwongen

Bij de club in Noord is al ruim een half jaar een strijd gaande tussen aan de ene kant de oud-leden van De Volewijckers en aan de andere kant DWV, twee voetbalbolwerken die twee jaar geleden noodgedwongen samengingen in d.v.c. Buiksloot.



Het ledenaantal van de fusieclub is de afgelopen vijf jaar flink gedaald. Bij de samensmelting waren er nog ongeveer duizend leden van Buiksloot, dat aantal ligt inmiddels onder de 400 leden. Ook sportief en financieel kan de samenwerking geen daverend succes worden genoemd.



De grote roerganger achter de naamsverandering is Andries Jonker, oud-voetballer van de club en tot en met 2017 hoofdtrainer van Bundesliga-club VFL Wolfsburg. Jonker wil de club met de naam A.S.V. De Volewijckers naar de top van het amateurvoetbal brengen.



Zijn bemoeienis zit vooral oud-DWV'ers dwars. Zij vinden een naamwijziging onnodig en dreigen met uitschrijving.



