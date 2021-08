Na zonnige start kans op buien tijdens Grand Prix in Zandvoort

Een dronefoto van Circuit Zandvoort. Volgend weekend wordt op dit circuit de Formule 1-wedstrijd Dutch Grand Prix Zandvoort gereden. Beeld ANP

Tijdens de vrije trainingen op vrijdag is het waarschijnlijk prachtig weer in de badplaats. De zon schijnt volop en het wordt ongeveer 21 graden. Aan het begin van de middag is de zon zeer krachtig, waardoor de aanwezige toeschouwers binnen 20 tot 40 minuten kunnen verbranden.

Zeer waarschijnlijk blijft het tijdens de kwalificatie voor de pole position ook droog. Er worden flinke zonnige periodes verwacht en het wordt ongeveer 21 tot 23 graden. Zondag, de dag van de race, neemt de kans op neerslag toe. Sommige computerberekeningen laten zien dat er regen- en onweersbuien ons land passeren en het dus een race op regenbanden gaat worden. Andere berekeningen tonen een positiever plaatje; de buien passeren later op de dag het circuit en tijdens de race is het nog droog en zonnig.

Wisselvallig zomerweer

De laatste Grand Prix van Nederland werd verreden op 25 augustus 1985. Er was toen sprake van typisch wisselvallig Hollands zomerweer. Er stond een flinke bries vanuit het zuidwesten. In het binnenland kwamen enkele buien voor, maar in Zandvoort was het tijdens de race droog en vrij zonnig. Het werd slechts 17 graden. De kwalificatie de dag ervoor werd geteisterd door stevige buien.

De laatste race voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Zandvoort, de Grote Prijs van België, is door gestage regenval in de Ardennen in het water gevallen. De raceleiding stelde de start met meer dan drie uur uit en durfde het toen pas aan om de coureurs op regenbanden een paar ronden te laten rijden. Max Verstappen werd uitgeroepen tot winnaar. De race op het circuit van Spa-Francorchamps gaat de boeken in als de kortste Formule 1-race ooit.

Momenteel staat Verstappen drie punten achter op zijn grote rivaal Lewis Hamilton. In Zandvoort kan hij bij winst dus weer de leiding pakken in het klassement.