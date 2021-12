Na VS gaat ook Australië over tot diplomatieke boycot Winterspelen in Peking

Een sculptuur ter ere van de Winterspelen in Peking. Beeld AFP

Australische atleten zullen volgend jaar in februari wel afreizen naar China. Maar naar aanleiding van onder meer mensenrechtenschendingen in de noordwestelijke regio Xinjiang gaan er geen regeringsvertegenwoordigers mee.

Overheden sturen doorgaans een omvangrijke delegatie hooggeplaatste diplomaten naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Vanwege de coronacrisis zouden de delegaties sowieso al minder goot zijn dan voorgaande jaren.

De beslissing is volgens Morrison geen verrassing, aangezien de verhouding tussen de beide landen de afgelopen jaren aanzienlijk bekoeld is. China en Australië hadden laatst nog woorden over Australische wetten tegen buitenlandse inmenging en de beslissing van Australië om nucleaire onderzeeërs aan te schaffen, aldus de premier.

China liet eerder al gepikeerd weten dat er in het geval van een diplomatieke boycot ‘resolute tegenmaatregelen’ zouden volgen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei deze week dat de Verenigde Staten het neutraliteitsprincipe van de sport geschonden heeft.

De VS nam de maatregel wegens ‘genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Xinjiang’, aldus woordvoerder van het Witte Huis Jen Psaki. In die regio wordt volgens internationale waarnemers de Oeigoerse moslimminderheid onderdrukt en naar heropvoedingskampen gestuurd. China ontkent dat dit gebeurt.