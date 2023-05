Na twee titels voor zijn broer Jurriën is Quinten Timber aan de beurt met Feyenoord: ‘Mooi dat de schaal in de familie blijft’

Jurriën Timber pakte twee landstitels met Ajax, Quinten Timber kan zondag tegen Go Ahead Eagles met Feyenoord voor het eerst landskampioen worden nu hij is verlost van lang blessureleed. ‘We gunnen elkaar alles. Dus dit ook.’

In maart stond The New York Times op de stoep bij de familie Timber voor een verhaal getiteld ‘Two rivals, one bedroom’. Quinten Timber van Feyenoord en tweelingbroer Jurriën van Ajax sliepen lange tijd op dezelfde kamer en de strijd om de titel leek toen nog een nek-aan-nekrace te worden tussen Feyenoord en Ajax.

Een paar weken later zijn de kaarten geschud. Na twee landstitels voor Jurriën is nu het moment voor Quinten Timber aangebroken. Ajax had vorig seizoen twaalf punten voorsprong op Feyenoord, de achterstand is dit seizoen al dertien punten. “Maar ik heb niets te maken met vorig seizoen,” zegt Quinten Timber.

Toch zegt het iets over het verval in de Johan Cruijff Arena en de kracht van dit Feyenoord. “Vorig seizoen heeft Feyenoord het ook goed gedaan,” zegt de middenvelder. “In de Conference League vooral. Nu ging het ook goed in de Europa League. En in de competitie. Ja, we zijn wel aan een opmars bezig.”

Genoeg kwaliteit

In de zomer hengelde Feyenoord lang naar de komst van de speler van FC Utrecht en even was een terugkeer naar Ajax ook een optie. “Uiteindelijk is mijn gevoel goed geweest en gaat het goed.” Maar dacht hij toen Feyenoord op de stoep stond dat er serieuze titelkansen waren? “Natuurlijk. Feyenoord is gewoon een topclub, die altijd meespeelt om de titel. Aan het begin werd er vooral gesproken over Ajax en PSV, maar bij Feyenoord was er in de groep altijd het gevoel dat er kwaliteit genoeg was om kampioen te worden. Maar dat moet je wel laten zien. Daar zijn wij mee bezig en nu moeten we het afmaken.”

Maar is het niet knapper dan dat? Feyenoord moest vrijwel een heel elftal vervangen na de verloren Conference Leaguefinale en het geld klotst in De Kuip nimmer tegen de plinten. Niemand sprak toch over Feyenoord in de maanden augustus en september? “We wonnen de eerste wedstrijd van Vitesse met 5-2. Toen waren we opeens heel goed. Het is maar welke draai de media eraan wil geven. Of het heel goed gaat of heel slecht. In de groep moet je de focus houden, bouwen op de dingen die je goed doet en werken aan verbeterpunten. Dat hebben we gedaan. En we zijn best wel constant geweest. Dat is knap. Maar makkelijk was het niet, dat lijkt nu misschien zo.”

Nederig blijven

Timber is net op tijd terug om de beslissende wedstrijden voor de titel mee te doen. Tegen Excelsior viel hij zondag in en gaf hij de assist bij de 2-0 van Santiago Giménez. “Ik ben blij dat ik nog wat wedstrijden kan meepikken. Ik beleefde de laatste maanden natuurlijk anders dan de jongens, want ik zat geblesseerd op de tribune. Maar het is fijn dat ik bij de selectie zit als we de kampioenswedstrijd spelen en dat ik niet op de tribune zit. Dat is toch anders. Ik ben blij dat ik erbij ben als we hopelijk de schaal omhoog kunnen houden zondag.’’

Dat moet zondag gebeuren in De Kuip tegen Go Ahead Eagles. “We zitten in een uitstekende positie. Er is geen reden tot klagen. We weten dat het niet makkelijk is gegaan dit seizoen. We moeten er hard voor werken. Ook tegen Excelsior. Tot die schaal in onze handen is, blijven we nederig. Of dat moeilijk is? Dat denk ik niet. En als iemand daar moeite heeft, dan wordt hij snel op zijn plek gezet door een andere speler van het team. Dit kan mijn eerste echte kampioenschap worden. Mijn broertje heeft er al twee, mooi dat het in de familie blijft.”

Challenges

In The New York Times rept Jurriën Timber zelfs over drie titels, maar de eerste was het seizoen dat werd afgebroken door het coronavirus. Voor dit seizoen dachten de broers na over de titel. “We zeiden: het zou hij of ik worden,” zei Jurriën. “Niet PSV of AZ of een andere club.” Het gaat dus Feyenoord worden. Quinten: “Hij gunt het mij wel, we gunnen elkaar alles. Dus dit ook.”

Maar de buit is nog helemaal niet binnen. De focus blijft. En de inmiddels bekende challenges bij Feyenoord ook. De spelers pakken met elkaar dit seizoen allerlei dingen op om beter en fitter te worden. “We hadden die van een maand geen schermtijd van je mobiele telefoon op de club. Ik heb geprobeerd mee te doen, maar dat ging al snel fout. Maar het zijn best leuke dingen, hoor. Je bouwt op die manier een bepaalde chemie op. Nu doen we weer een ijsbad voor het ontbijt. Maar ik douche sowieso al koud thuis. Koud douchen, moet je ook doen. Ben je meteen wakker. En in de avond dan warm douchen. Zo krijg je nog eens les hè, haha.’’

