Na twee dagen fulmineren wint Remco Evenepoel bergop in de Vuelta

Remco Evenepoel won de derde etappe van de Vuelta. Beeld Manuel Bruque/ANP

Remco Evenepoel was er maandag wel even klaar mee. “Het is al de derde dag op rij dat er iets gebeurt in de Vuelta,” zei de ritwinnaar na de finish in Andorra. “Ik heb er genoeg van.”

Evenepoel doelde op wat hem even daarvoor was overkomen. Vijftig meter nadat hij de handen in de lucht had gestoken na zijn ritwinst was hij tegen een verzorger aangereden. Hij bloedde hevig, al leek het niet al te erg. Maar hij was wel weer boos. “Die mensen stonden veel te dicht na de finish.”

Het was voor Evenepoel een volgende bijzondere dag in een toch al enerverende Vuelta. Hij was een van de meest uitgesproken renners van de afgelopen dagen en had zich echt boos gemaakt over de in zijn ogen schandalige organisatie.

Koersen in het donker

Zaterdag was hij woedend omdat hij en zijn ploeg de ploegentijdrit moesten rijden in het donker én de stromende regen. “Het was rijden op leven en dood. Alsof je met tweehonderd op de onverlichte autostrada rijdt (...) We zijn geen apen in een circus,” zei hij.

Zondag, toen de wegen rond Barcelona wederom als een glijbaan aanvoelden, werd een aangekondigde neutralisatie op 3 kilometer voor de finish als te min beschouwd. “Een andere dag in het paradijs,” zei Evenepoel cynisch. Mede-topfavoriet Jonas Vingegaard was bij de bussen rondgegaan om te zorgen dat alle kopmannen zouden pleiten voor neutralisatie vanaf 9 kilometer voor de finish. Iets wat uiteindelijk ook gebeurde.

Reden voor een compliment van sportief manager van Jumbo-Visma Merijn Zeeman, die het bovendien goed vond dat de renners actievoerden, vertelde hij op de site van de ploeg. ‘We komen op een punt dat de sporters begrijpen dat ze een stem hebben om beslissingen te nemen die ten gunste zijn van hun gezondheid.’

Moedeloosheid

Want niet alleen in de Vuelta, ook in de Renewi Tour in België (en het Zeeuws-Vlaamse Sluis) van vorige week spraken renners zich uit. Ze stonden dertig minuten lang stil omdat ze de lokale omloop te gevaarlijk vonden.

De renners kwamen in opstand, de organisaties luisterden. Veiligheid is een thema dat de laatste maanden weer meer aandacht krijgt, zeker na de dood van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland. In de Tour de France werden als gevolg van de hernieuwde aandacht enkele afdalingen beter afgezet.

Maar tegelijkertijd is er ook moedeloosheid. Want hoewel de situatie voor de dag werd opgelost, is het onderliggende probleem niet verholpen: nog steeds is de koers niet veilig. En spelen er vele belangen. Tijdens de Renewi Tour wees ritwinnaar Matej Mohoric bijvoorbeeld óók op de mores om de organisatie te respecteren. “Als renners kunnen we zoiets niet tijdens een etappe proberen te bewerkstelligen.”

Het is een discussie die bovendien amper in alle rust kan worden gevoerd. Dat bewees de Vuelta. Evenepoel, die naast de ritzege ook de leiding in het algemeen klassement pakte, heeft nog drie weken te rijden. In de hoop dat het nu wel even klaar is met incidenten.