Na supporters ook kritiek van mensenrechtenorganisaties op Ajax

Ajaxdirecteuren Marc Overmars en Edwin van der Sar. Beeld ANP

Om dat voor elkaar te krijgen roepen de mensenrechtenorganisaties de aandeelhouders van Ajax op om de club daarop aan te spreken tijdens de aandeelhoudersvergadering op 15 november. Amnesty International overweegt bovendien zelf een Ajaxaandeel te kopen, om zelf ook vragen te kunnen stellen.

De beslissing van Ajax om in januari 2020 op trainingskamp naar Qatar te gaan om de stadions voor het WK van 2022 te testen, stuitte eerder al op veel weerstand bij de achterban. Bij de bouw van die stadions zijn honderden doden gevallen, zo bleek uit onderzoek van The Guardian. Bovendien is er internationale kritiek op de positie van vrouwen, de persvrijheid en de rechtspraak in Qatar.

‘Wereldvreemd’

Volgens Human Rights Watch is de keus voor Qatar als trainingslocatie ‘wereldvreemd’. “Je kan anno 2019 als sportorganisatie niet meer je ogen sluiten voor dit soort problematiek,” zegt woordvoerder Jan Kooy. “Het is onbegrijpelijk dat Ajax gaat trainen in zo’n land. Er ligt een karrenvracht aan documentatie over wat er misgaat daar.”

Ook Amnesty International roept Ajax op om niet vrijwillig naar Qatar te gaan. “Het is niet zo dat de club daar verplicht wedstrijden moet spelen, zoals het Nederlands elftal tijdens het WK in 2022,” zegt woordvoerder Ruud Bosgraaf. De mensenrechtenorganisatie vindt dat Ajax, zowel als sportorganisatie als bedrijf, zijn verantwoordelijkheid moet nemen. “Sport en politiek zijn geen gescheiden werelden. Dat moet je als respectabele voetbalclub erkennen.”

Meer voetbalclubs

Ajax zegt in een schriftelijke reactie de vragen over hun keus voor Qatar te snappen, maar is van mening dat sport en politiek gescheiden moeten blijven. ‘Voor een voetbalclub zijn in januari de omstandigheden daar het beste om optimaal voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Denk aan het weer, de velden, de accommodatie en de tegenstanders. En het is ons daar vorige keer goed bevallen.’

De Amsterdamse club is lang niet de enige die op trainingskamp gaat in Qatar. Eerder reisden internationale topclubs als Paris Saint-Germain en Bayern München al af naar het Arabische land. Ook PSV trainde vorig jaar in Qatar.