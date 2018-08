Na Luik treft Ajax Slavia Praag of Dinamo Kiev

Het eerste duel tegen Luik is dinsdag in België, volgende week volgt de return in Amsterdam. De ploeg van trainer Erik ten Hag rekende in de tweede voorronde al af met Sturm Graz.



Na Standaard Luik volgt Slavia Praag of Dinamo Kiev in de play-offs. De Amsterdammers beginnen die ronde in elk geval met een thuiswedstrijd.



Maximale score

Slavia Praag eindigde vorig seizoen op de tweede plek in Tsjechië en gaat daar nu met negen punten uit drie duels aan kop. Dinamo Kiev moest de landstitel in Oekraïne aan Sjachtar Donetsk laten, maar is dit seizoen ook goed begonnen met de maximale score na drie duels.



