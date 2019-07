Na halve minuut al voorsprong Ajax tegen PSV

Beeld BSR Agency

Om 18.00 uur begon de strijd om de 24ste editie van de Johan Cruijff Schaal. Landskampioen en bekerwinnaar Ajax neemt het in het eigen stadion op tegen PSV, dat vorig seizoen tweede werd in de Eredivisie.

Trainer Erik ten Hag heeft voor een defensie gekozen met doelman André Onana en de verdedigers Sergino Dest, Perr Schuurs, Joël Veltman en Lisandro Martínez.

Ajax strijdt niet op volle oorlogssterkte om de eerste prijs van het seizoen. Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui beginnen op de bank omdat ze nog actief zijn geweest op de Afrika Cup. Nicolás Tagliafico en David Neres ontbreken omdat ze op de Copa América hebben gespeeld.

Aanwinsten Razvan Marin en Quincy Promes verschijnen ook aan de aftrap in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Schuurs en Martínez; Van de Beek, Blind en Marin; Tadic, Dolberg en Promes.

PSV is gestart zonder Hirving Lozano en Erick Gutiérrez aan de wedstrijd tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal. Beide Mexicanen worden in Amsterdam gespaard voor het uitduel van komende dinsdag met FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League.

Ook Nick Viergever en Donyell Malen zijn niet aan de aftrap verschenen. Sam Lammers staat in de spits. Aanwinst Olivier Boscagli vormt samen met Derrick Luckassen het centrum van de defensie van de bezoekers uit Eindhoven. Sam Lammers is de spits van PSV. Hij vormt een voorhoede met Bruma en Cody Gakpo.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Luckassen, Boscagli en Sadílek; Rosario, Bergwijn en Hendrix; Gakpo, Lammers en Bruma.