Na elf overwinningen op rij zit er in zand in motor Ajax

Het Parool geeft alle spelers van Ajax en de tegenstander na de wedstrijd een beoordeling. En wie of wat viel het meest op tijdens PSV-Ajax (1-1)?

Ajax heeft een bedroevend slechte wedstrijd afgeleverd in Eindhoven. PSV was misschien niet veel beter, maar speelde met het mes tussen de tanden. De Amsterdammers ontsnapten in de slotfase aan een nederlaag. Er moest een penalty aan te pas komen.

Een terechte penalty?

Dat wel. In een overvol strafschopgebied kreeg Davy Klaassen de bal voor zijn voeten. Zijn schot werd door Denzell Dumfries met de hand gekeerd. Dusan Tadic benutte het buitenkansje. De Serviër raakte daarna in een verhit ‘gevecht’ met Dumfries. Beide spelers moesten door ploeggenoten uit elkaar worden gehouden. Ook na het laatste fluitsignaal moest een ziedende Tadic door andere Ajacieden worden tegengehouden.

Er gebeurde in die slotfase meer dan tijdens de wedstrijd?

Dat is een korte samenvatting, maar niet heel ver bezijden de waarheid. Na elf overwinningen op rij kwam er in zand in de Ajaxmotor. Met meer geluk dan wijsheid voorkwam de koploper dat PSV de titelstrijd weer helemaal open zou gooien.

Bedroevend slecht. Was het zo erg?

De tweede helft was bijna lachwekkend. De meest basale onderdelen van het spel waren te moeilijk: een bal aannemen, een speler in hetzelfde kleur shirt aanspelen. Het regende misverstanden. PSV leek aan een rake vrije trap in de eerste helft voldoende te hebben om de topper te winnen. Dat doelpunt van PSV was tekenend voor de slordigheid aan de kant van Ajax.

Want?

Daley Blind verspeelde knullig een bal die zijn ploeg juist net had veroverd. De dribbel die Donyell Malen inzette, werd onreglementair gestuit door Edson Álvarez. De vrije trap was een buitenkansje voor Eran Zahavi. Net als donderdag tegen Olympiakos krulde de Israeliër de bal over de muur in de hoek die door keeper Maarten Stekelenburg had opengelaten.

Was de gelijkmaker van Tadic terecht?

Je kunt zeggen: Ajax heeft op vechtlust en wilskracht weer een resultaat uit het vuur gesleept. Veel kansen kreeg PSV niet, maar de thuisploeg had wel aan een veldoverwicht gebouwd. Dat overwicht had PSV grotendeels te danken aan het slordige spel van Ajax. De Amsterdammers waren in de openingsfase al héél onsecuur geweest voor het vijandelijke doel: drie grote kansen om een snelle voorsprong te pakken, werden verkwanseld. In het restant van de eerste helft geraakte Ajax nog nauwelijks aan de andere kant van het veld. PSV leek een paar minuten voor tijd de beslissing te forceren, maar het doelpunt van invaller Vertesse werd afgekeurd vanwege hands.