Na een sensationele zege én een nipte nederlaag is het duel met Portugal cruciaal voor de Nederlandse handballers

Kay Smits in actie tijdens het duel met IJsland, dat nipt verloren ging. Beeld AP

De Nederlandse handballers baalden enorm na de EK-nederlaag zondag tegen IJsland. “Dat zegt iets over ons, over hoe we gegroeid zijn als ploeg,” zegt topschutter Kay Smits. Na de sensationele zege op gastland Hongarije in de openingswedstrijd volgde een nipte nederlaag tegen IJsland in de tweede groepswedstrijd.

Het liefst wil Smits een dag na de nederlaag alleen nog vooruit kijken, naar het duel van dinsdag met Portugal, waarin een plaats in het hoofdtoernooi moet worden afgedwongen.

Dat hij uit de schaduw is getreden van zijn zus Inger, die al jaren in Oranje speelt, bestrijdt de 24-jarige Limburger. “Zij heeft met Oranje al zoveel bereikt. Het is een grote schaduw en ik sta er met trots in,” vertelt de linkshandige speler, die met 24 treffers na twee speelronden topscorer is op het EK.

Hoofdronde

Desgevraagd kijkt hij nog even terug naar zondagavond, toen Nederland met één doelpunt verschil verloor van IJsland, na een hectische slotfase: 29-28. “Het was een enorme teleurstelling, die we deels ook aan onszelf te wijten hebben. We speelden zeker geen superwedstrijd.”

Het zegt veel over de ontwikkeling van het team van bondscoach Erlingur Richardsson, dat twee jaar geleden bij het debuut op een EK nog zonder al te veel verwachtingen meedeed. Smits: “Het is een ontzettend groot verschil. Ook omdat we toen in een poule zaten met Spanje en Duitsland, die een paar maten te groot waren. We gingen er naartoe met het idee ervaring op te doen en van Letland te winnen. Hier zien we inmiddels veel meer mogelijkheden en is het doel een plaats in de hoofdronde.”

Daarvoor is een zege op Portugal normaal gesproken noodzakelijk. “Er zijn meerdere scenario’s, maar daar houd ik me niet mee bezig,” zegt Smits, die met Luc Steins de leider van de ploeg is. “Sommige jongens zijn druk aan het rekenen, maar ik focus me nu alleen op die wedstrijd.” Het is een goede ploeg, weet Smits. “De Portugezen hebben zich net als wij goed ontwikkeld en ze hebben twee beren in het centrum.”

Jongensdroom

Met de druk omgaan kan Oranje inmiddels. Op de openingsdag kregen de handballers een bomvolle Arena in Boedapest stil bij hun eerste overwinning, op het gastland. “Het was een jongensdroom: je passie mogen uitvoeren voor zo veel mensen, die ook nog tegen je zijn. En ze dan ook nog stil krijgen.”

Met Steins heeft hij een speciale klik. Ze speelden al samen bij Lions in Limburg. Terwijl Smits nu zijn geld verdient bij het Duitse Magdeburg, speelt Steins bij de Franse topclub Paris Saint-Germain. Zijn hoge productiviteit bij Oranje heeft daar zeker mee te maken. “Het is een combinatie van de speelwijze die we hanteren en het feit dat Luc naast me staat. We kennen elkaar al acht jaar en vullen elkaar perfect aan.”