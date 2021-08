Na drie prijsloze jaren heeft PSV de jacht op Ajax geopend

Is PSV in staat om Ajax komend seizoen bij te benen, of is de kloof van 16 punten niet zomaar gedicht? Zaterdag krijgen we een eerste indruk, als de ploegen elkaar treffen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Veel wijst erop dat PSV in deze vroege fase van het seizoen beter in vorm steekt dan Ajax. Dat is ook niet zo vreemd. Een grote spelerskern is al ruim een maand in training. De ploeg van de Duitse trainer Roger Schmidt heeft er al drie serieuze wedstrijden in de voorronden van de Champions League op zitten. Die drie duels werden overtuigend gewonnen.

Ajax heeft veel meer internationals die afgelopen zomer hebben gespeeld. Edson Álvarez en Antony zijn nog niet eens terug. Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico wonnen op 10 juli de Copa América. De Nederlandse internationals zijn amper twee weken onderweg. Trainer Erik ten Hag: “Het verschil in fitheid tussen PSV en Ajax is op dit moment groot. Wij zullen daar zaterdag iets anders tegenover moeten zetten, want we willen winnen.”

Ajax sloot de oefencampagne gisteravond af met een overtuigende overwinning op Leeds United (4-0), vorig seizoen een goede middenmoter in de Premier League. Aan de uitslag wilde Ten Hag geen conclusies verbinden (“Het blijft voorbereidingsvoetbal”), maar het spel kon hem bekoren. “Al zijn we nog lang niet waar we moeten zijn. Ons voetbal vraagt een hoge intensiteit. Daarvoor moet je superfit zijn.”

Christian Rasmussen

Davy Klaassen opende al snel de score, na een blunder van verdediger Luke Ayling. De aanvallende middenvelder van Ajax hield het zestig minuten vol gisteravond, weer een kwartiertje langer dan afgelopen zaterdag tegen RB Leipzig (1-1). Van de potentiële basisspelers hebben alleen Dusan Tadic, Perr Schuurs en doelman Maarten Stekelenburg deze voorbereiding de negentig minuten volgemaakt.

Schuurs speelde gisteravond één helft. Hij maakte een goede indruk en zette het tweede doelpunt op zijn naam, na een combinatie met Tadic over de as van het veld. De Limburger gleed de bal beheerst over de uitgekomen doelman Illan Meslier heen.

Na rust stond Jurriën Timber centraal achterin op de plek van Schuurs. Ten Hag zal een keuze moeten maken tussen de twee jonge verdedigers. De concurrentie is groot bij Ajax. Rechts voorin heeft de trainer de meeste smaken: David Neres en Antony waren er al, Steven Berghuis is daarbij gekomen en in de schaduw van het eerste elftal dient de 18-jarige Christian Rasmussen zich aan. De Deen was gisteren uitblinker in de matineevoorstelling; de reserve-elftallen van Ajax en Leeds troffen elkaar op De Toekomst en ook die wedstrijd werd gewonnen door de thuisclub: 3-1.

Het debuut van Berghuis in de Johan Cruijff Arena duurde drie kwartier. Ook hij loopt conditioneel nog achter. De ex-Feyenoorder kreeg een – over het algemeen – gastvrij onthaal van de Ajaxfans. Het was de speler zelf ontgaan. “Ik heb eigenlijk niet op de reactie van het publiek gelet. Daarvoor ben ik te geconcentreerd met die wedstrijd bezig.” Tot grote hoogte steeg de aanvaller niet, maar Ten Hag had toch een paar ‘heerlijke dingen’ gezien. Stellig: “Van Berghuis gaan we dit seizoen genieten.”

4-0 tegen Leeds

Via een verwoestend schot van Ryan Gravenberch en een bekeken goal van invaller Danilo liep Ajax uit naar 4-0. Van Leeds hadden de Amsterdammers weinig te duchten. Dat zal zaterdag tegen PSV vermoedelijk anders worden.

Na drie prijsloze jaren heeft PSV de jacht op Ajax geopend, zoals Ten Hag eind vorig seizoen al voorspelde. De club heeft flink geïnvesteerd in de selectie, en vooral aan stabiliteit gewonnen. De nieuwe veldspelers in Eindhoven nemen een brok ervaring mee: Phillipp Mwene (27), Marco van Ginkel (28), Davy Pröpper (29) en André Ramalho (29). Interessant is vooral de voorhoede die Schmidt heeft gecomponeerd, waarin de beweeglijke spits Eran Zahavi (34) en spelmaker Mario Götze (29) de jonge vleugelaanvallers

Cody Gakpo en Noni Madueke onder hun hoede nemen. “Heel energiek,” noemde Ten Hag de wedstrijden die PSV tot nu toe speelde.

Zaterdag staan de nummers één en twee van vorig seizoen tegenover elkaar. Drie maanden geleden was de kloof 16 punten. PSV lijkt er sterker op geworden, Ajax zit nog in de opbouwfase. De Johan Cruijff Schaal belooft een smakelijk voorproefje op het seizoen te worden.