Na de Ronde van Vlaanderen ligt er nog meer druk op Parijs-Roubaix voor Jumbo en Wout van Aert

Kopman van Jumbo-Visma Wout van Aert werd vierde in de Ronde van Vlaanderen, simpelweg niet bestand tegen het geweld van winnaar Tadej Pogacar en nummer twee Mathieu van der Poel. Beeld DIRK WAEM/AFP

Ze liepen er niet voor weg. Ook niet nadat Jumbo-Visma in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen alles won wat er te winnen viel. Het voorjaar kan alleen geslaagd zijn als de ploeg óf de ‘Ronde’ óf Parijs-Roubaix wint. Twee monumenten van wedstrijden, twee absolute hoofddoelen van de ploeg. Door optie één kan na afgelopen zondag een dikke rode streep. Kopman Wout van Aert werd vierde, simpelweg niet bestand tegen het geweld van winnaar Tadej Pogacar en nummer twee Mathieu van der Poel.

Weer een gemiste kans voor Van Aert, inmiddels 28 jaar, om de Ronde te winnen, met afstand de populairste en grootste koers in zijn vaderland België. Een wedstrijd ook waarvan je je nauwelijks kunt voorstellen dat hij hem niet wint in zijn carrière. Maar voorlopig moet hij weer minimaal een jaar wachten. En kun je spreken van een gemiste kans als de twee grootste concurrenten duidelijk beter zijn?

Overmacht

Van Aert zoekt zelf niet naar excuses, dat zit niet in zijn aard. Ook die bebloede knie noemde hij niet als oorzaak dat hij op de beslissende momenten moest passen. Pogacar noemde hij impressionant, niets aan te beginnen. “Vooral voor mijn ploegmaten vind ik het jammer dat ik geen podiumplek kon rijden.” En over de overmacht van Jumbo die ineens geen overmacht meer was: “Het was sneller man-tegen-man dan wij hadden gehoopt.”

De druk richting Parijs-Roubaix, aanstaande zondag, wordt er niet minder van. ‘Roubaix’, ook een monument, wordt vaak in één adem genoemd met de Ronde van Vlaanderen. Toch is het een heel andere wedstrijd. Geen klimmetjes, wél kasseien. Juist op de Vlaamse heuvels maakten Pogacar en Van der Poel het verschil.

Maar toch: het was de eerste keer zonder een podiumplek voor Jumbo-Visma in het Vlaamse voorjaar, juist in de belangrijkste wedstrijd. Ploegleider Arthur van Dongen: “De lat ligt hoog en dat moet ook. Wout heeft zich niet gek laten maken door de druk. Hij laat zich niet afleiden. Die factor heeft geen rol gespeeld in de prestaties. Pogacar was super-super-supersterk. We gaan de rug rechten richting Roubaix.”

Ander parkoers

Met een lachje: “In Roubaix is Pogacar er niet bij. Of zou hij ineens opduiken?” Pogacar trekt zijn voorjaar door via Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Stellig is Van Dongen in het antwoord op de vraag of het verlies in Vlaanderen doorwerkt naar Roubaix: “Dit zegt niets over Parijs-Roubaix. Een ander parkoers. We gaan weer een plan maken. De breedte van de ploeg gaat daar meer een rol spelen.”

Van Dongen verwacht en hoopt dat de zieke Dylan van Baarle weer hersteld is en zijn titel kan verdedigen. Misschien wel een cruciale factor op weg naar winst in Roubaix. Van Aert is strijdbaar. “Ik ben niet van plan om nu in een hoekske te kruipen. Ik ga me weer smijten.”