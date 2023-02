Na de mislukte transfer van Ziyech is Ramos zijn kantoor vast aan het uitruimen

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 4 voor Paul Ramos

Ramos is financieel directeur van Chelsea en daarmee eindverantwoordelijk voor het mislukken van de transfer van Hakim Ziyech naar PSG. Omdat we weten hoe Amerikanen omgaan met fouten, is Ramos waarschijnlijk op dit moment zijn kantoor aan het uitruimen. Tenzij eigenaar Todd Boehly niet eens weet wie Ziyech is, ook mogelijk. De procedure zoals vermeld door L’Equipe is hemeltergend. Eerst stuurde Chelsea een document met een fout erin. PSG wees op de fout. Daarna werd het herstelde document opnieuw gestuurd, nu zonder de vereiste handtekening. Telefoontje uit Parijs naar Londen. Voor de tweede keer verstuurde men het gecorrigeerde document, weer zonder de handtekening. Pas de derde keer stond de goede handtekening erop, maar was de deadline overschreden. Ziyech zal later vandaag terugvliegen naar Londen. Wie hem op de club begroet, is onduidelijk. Het kantoorpersoneel heeft zich ziek gemeld.

Ziyech vliegt later vandaag terug naar Londen. Beeld Getty Images

