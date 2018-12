Müller zegt sorry voor karatetrap tegen hoofd Tagliafico

'Op deze manier wil ik mijn excuses aanbieden aan Nico Tagliafico voor het incident van gisteren. Dat was niet de bedoeling. Beterschap!' schrijft de aanvaller van de Duitse topclub op Twitter.



Müller kreeg in de 75e minuut rood in het Champions Leagueduel (3-3) in de Johan Cruijff Arena toen hij in zijn poging om een bal aan te nemen het hoofd van Tagliafico vol raakte met zijn schoen. De Argentijn moest worden gehecht, maar speelde de wedstrijd wel uit. Ook scoorde hij nog in de laatste minuut de gelijkmaker.



Tweede

Tagliafico heeft inmiddels ook al gereageerd op de excuses. 'Ik weet het. Het gaat goed, dank voor het vragen. Succes!' aldus Tagliafico op Twitter.



Ajax is in de poulefase tweede geworden en overwintert dus in de Champions League. Bayern, tegen wie Ajax tweemaal gelijkspeelde, is groepswinnaar.



De loting voor de achtste finales is komende maandag. Ajax mag zich opmaken voor een loodzware tegenstander. De club wordt gekoppeld aan Borussia Dortmund, Barcelona, Paris Saint-Germian, Porto, Manchester City, Real Madrid of Juventus.



Lees ook: Ajax heeft zeker iets te zoeken in de achtste finales