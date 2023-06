Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 3 voor José Mourinho

José Mourinho wordt steeds gekker, alle remmen zijn allang losgelaten. “You’re a fucking disgrace,” zei hij tegen scheidsrechter Anthony Taylor in de parkeergarage na de wedstrijd. De kijkers zagen met verbazing wie de fucking disgrace hier was. Intussen zocht ik bij Ajax Showtime op welke tegenstanders in die fucking Europa League op Ajax wachten. Er stond een stukje met uitleg waaraan voor mensen met dyscalculie zoals ik, geen touw aan vast was te knopen. ‘Hoe ziet het schema voor de play-offs in de Europa League eruit?’ vroeg men. Daarna het schema dat niemand een greintje verder bracht. Men had het over ‘priority groups’. Ajax zou dan in priority group 1 zitten, en FC Lugano in priority group 4. De loting voor de play-offs is op 7 augustus, wanneer nog nauwelijks bekend is welke teams moeten loten. Dat is de UEFA, mensen. Chaos.

