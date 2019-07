Moordende concurrentie bij Ajax: luxe of probleem?

Een leegloop bij Ajax blijft vooralsnog uit, terwijl de club met de aankoop van vier potentiële basisspelers en de doorstroming van jeugdig talent nieuw elan verwelkomt. Keuzestress ligt op de loer voor coach Erik ten Hag, op zoek naar zijn ideale basiself.

Twee dagen na de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal vond Ajax zichzelf maandag terug in het hart van de Bollenstreek. Op het laatste moment planden de Amsterdammers in Lisse nog een oefenwedstrijd in, met de Turkse middenmoter Sivasspor als tegenstander. Het leverde een 1-1 gelijkspel op. Maar belangrijker: flink wat kernspelers maakten weer minuten.

Met de drukke en belangrijke maand augustus nabij was trainer Erik ten Hag er veel aangelegen om nog een extra oefenduel in te lassen. Zodoende konden spelers als Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico weer een volgende stap zetten in hun prille voorbereiding. Een voorbereiding, die voor Ajax komende zaterdag eindigt met het competitieduel met Vitesse. Vervolgens wacht om de drie à vier dagen een wedstrijd, met de voorronde van de Champions League als rode draad door de maand heen.

Lastige puzzel

Ten Hag zoekt en speurt ondertussen dagelijks naar zijn ideale basiself, maar die puzzel is zo eenvoudig nog niet. Hoewel er met Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong slechts twee basisspelers zijn vertrokken, is het elftal niet zomaar klakkeloos ingevuld.

Zo vond Daley Blind zichzelf vrijdagavond plotseling terug achter een scherm, om beelden van zichzelf te bekijken, nadat hij had vernomen dat hij tegen PSV op het middenveld zou starten. Het was immers een tijdje geleden, vorig seizoen voor de winterstop, dat de Amsterdammer op die positie had gespeeld. Samen met De Ligt vormde Blind vorig jaar een ijzersterk centraal verdedigingsduo. Dit seizoen kan hij zomaar als controlerende middenvelder zijn rentree maken. Het is één van de vele puzzelstukjes die Ten Hag tot zijn beschikking heeft.

Erik ten Hag en Mitchell van der Gaag, coach van Jong Ajax. Beeld BSR Agency

In het duel met PSV debuteerden vier spelers zeer verdienstelijk. Zowel verdediger Lisandro Martínez, linksback Sergiño Dest, controlerende middenvelder Razvan Marin als buitenspeler Quincy Promes maakten een positieve indruk. En dat gold zeker ook voor Perr Schuurs, het Limburgse talent dat na een seizoen acclimatiseren de plek van De Ligt op verrassende wijze met stabiel sterk spel invult.

Het geeft Ten Hag nieuwe inzichten, die interessant worden als alle spelers volledig zijn ingestroomd. David Neres staat deze week voor het eerst op het trainingsveld. Tagliafico, Mazraoui, maar ook Andre Onana en Hakim Ziyech begonnen aan hun tweede week van de voorbereiding. Edson Álvarez is nog in Mexico om het papierwerk af te ronden, maar hoopt spoedig te kunnen aansluiten.

Al wekenlang stelt Ten Hag dat Ajax in het duel met Vitesse van zaterdag voor het eerst iedereen tot zijn beschikking heeft. Maar dat het een wedstrijd of zeven duurt voordat de ideale basiself zichtbaar wordt. Zolang de Europese grootmachten niet toeslaan om spelers als Ziyech, Donny van de Beek of Neres te verleiden tot een transfer, zijn er meerdere varianten van een ideale basiself.

Moordende concurrentie

Dat zal Ten Hag zelf altijd verkondigen. Vorig seizoen repte hij steevast over meer dan elf basisspelers in zijn selectie. Veertien spelers staken er qua speelminuten bovenuit. Dit seizoen zal dat niet anders zijn, hoewel de intensiteit van Europees voetbal daar een belangrijke graadmeter voor is.

De moordende concurrentie is een prikkelend perspectief en geeft Ten Hag een luxeprobleem. Het is aan de trainer om alle individuele belangen, verwachtingen en emoties te managen. En aan te tonen dat het meer een luxe dan een probleem is.