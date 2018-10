Mooie, dramatische wedstrijd met dramatische ontknoping

Wat gebeurde precies?

Ajax nam een korte corner. Frenkie de Jong gaf een voorzet die bij de tweede paal belandde. Matthijs de Ligt tikte de bal terug naar Nicolás Tagliafico, maar de inzet van de Argentijn werd door zijn landgenoot Germán Conti met de voet uit de doelmond weggehaald. De bal was deels over de lijn, maar nét niet genoeg.



Het venijn zat dus in de staart.

Ajax bleef zoeken naar het winnende doelpunt. Kasper Dolberg kreeg al in de eerste helft een grote kans, na een weergaloze steekbal van Hakim Ziyech. Maar hij stuitte op keeper Vlachomidos Odisseas.



In de tweede helft had Donny van de Beek de hoek voor het uitzoeken, maar Odisseas redde prachtig. Ook Benfica liet zich (vooral voor rust) aanvallend gelden. Het was een meeslepend gevecht, waarin het uiterste van de spelers werd gevraagd.



Met meer gele kaarten dan doelpunten.

Ja, er vielen zeven gele kaarten, waarvan vier voor Benfica. Maar dat lag toch ook aan de warrige leiding van de Franse arbiter Buquet, en aan het Portugese spel van vallen en klagen. Een mooie, dramatische wedstrijd met een dramatische ontknoping. Wordt vervolgd over twee weken in Lissabon.