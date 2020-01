Mooie avond voor Siem de Jong en Naci Ünüvar

Naci Unuvar van Ajax in actie. Beeld ANP

Ajax plaatste zich tegen de club uit de tweede divisie eenvoudig voor de kwartfinales van de KNVB-beker. Daarin is Vitesse de tegenstander. Siem de Jong scoorde woensdagavond drie keer.

Good old Siem mocht weer eens opdraven?

Zo oud is hij nou ook weer niet. Hij wordt komende dinsdag 31 jaar. Maar De Jong heeft natuurlijk een lang en rijk verleden bij Ajax. Hij debuteerde op 26 september 2007, tegen Kozakken Boys, ook een bekerduel.

Hoeveel wedstrijden heeft hij in al die jaren gespeeld voor Ajax?

Tegen Spakenburg kwam de ranke middenvelder voor de 276ste keer in actie in een officiële wedstrijd. Hij scoorde in alle competities 87 doelpunten voor de club. In het bekertoernooi maakte hij 20 goals, slechts drie minder dan mister Ajax Sjaak Swart.

Waarom komt De Jong zo weinig aan spelen toe?

Hij heeft een paar jaar gekwakkeld met blessures. Ook vorig seizoen nog, toen De Jong werd verhuurd aan Sydney FC. Dit seizoen wilde hij eerst volledig fit worden bij Ajax. Hij is het plan C voor Erik ten Hag. Die afspraak heeft hij met de trainer vóór het seizoen gemaakt. Ten Hag kan De Jong inzetten als hij naast (pinchhitter) Klaas-Jan Huntelaar nog extra kopkracht en scorend vermogen nodig heeft.

Waarom maakte De Jong tegen Spakenburg deel uit van plan A?

Ten Hag gaf veel spelers een basisplek die de afgelopen maanden geregeld of vaak genoegen moesten nemen met een bijrol. Zoals keeper Bruno Varela, Razvan Marin, Carel Eiting en dus ook De Jong.

En dat liep gesmeerd?

Voor De Jong zeker. Hij maakte zijn hattrick al voor rust. Het waren drie klassieke ‘De Jong-goals’. Allemaal binnen het strafschopgebied gemaakt: een rebound (na een schot op de lat van Marin) met links, een bekeken kopballetje bij de tweede paal op aangeven van Dusan Tadic en een gevoelvol schot (in de loop) met de binnenkant van zijn rechtervoet in de verre hoek.

Na vijf kwartier zat zijn werk erop?

Ja, De Jong maakte plaats voor de jeugd. Naci Ünüvar, pas 16 jaar, mocht zijn debuut maken. Ünüvar kwam in 2011 in de jeugdopleiding van Ajax terecht. Luttele maanden nadat Siem de Jong met twee doelpunten in de kampioenswedstrijd tegen FC Twente zijn handtekening onder de 30ste landstitel van Ajax had gezet.

En Ünüvar?

Die had de avond van zijn leven. Hij verdiende in de slotfase een penalty en mocht die van routinier Klaas-Jan Huntelaar ook nemen. Ünüvar kende geen twijfel; laag en hard schoot hij raak.