Mooi slotakkoord Ziyech van gedenkwaardig jaar

Ajax heeft het kalenderjaar 2019 in stijl afgesloten. In de laatste (thuis)wedstrijd van dit seizoen werd het publiek getrakteerd op 6 doelpunten en enkele fraaie hoogstandjes. De meest begenadigde voetballer van allemaal, Hakim Ziyech, zette weer eens de toon.

Was dit het beste jaar uit de loopbaan van Ziyech?

Zonder twijfel. Hij heeft zich op het allerhoogste niveau laten gelden en nam het elftal zowel nationaal als internationaal bij de hand. Ajax reikte tot de halve finales van de Champions League, werd kampioen en won de beker.

Aan het einde van het jaar leek Ziyech toch de tol te moeten betalen voor alle inspanningen.

Logisch. Hij speelde zondagmiddag tegen ADO zijn 62ste officiële wedstrijd van 2019, waaronder ook 10 interlands met Marokko. In de zomer kwam Ziyech vier duels in actie op de Afrika Cup. Op 5 juli werd hij uitgeschakeld in de achtste finales tegen Benin, maar hij nam genoegen met twee weekjes vakantie. Op 27 juli deed hij alweer mee in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV, om wedstrijdritme op te doen.

Maar hij kon in zijn 62ste wedstrijd toch nog wat moois laten zien?

Hij maakte een prachtig doelpunt, een gekruld schot in de verre hoek, zijn handelsmerk. En hij gaf een fraaie assist op Donny van de Beek bij de 2-0. Na één helft (bij een 4-0 stand) werd hij met lichte klachten vervangen door Noa Lang. Ziyech sluit de eerste competitiehelft in de eredivisie af met 6 goals en 13 assists.

En Ajax mag zich ‘winterkampioen’ noemen.

Ja, de club heeft een voorsprong van 3 punten op AZ, en 10 op PSV. Het was een perfect jaar geweest als Ajax ook dit seizoen de laatste zestien van de Champions League had gehaald, maar dat lukte nét niet. Daar was het overladen programma mede debet aan.

Zijn blessures en schorsingen zo moeilijk op te vangen?

Op het hoogste niveau wel. In de eredivisie is het eenvoudiger eigen jeugd een kans te geven. Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch en Lassina Traoré hadden een basisplaats tegen ADO. Ze scoorden alle drie. Een fijne toegift voor het publiek, dat dit jaar toch al enorm is verwend in de Johan Cruijff Arena.

Hakim Ziyech. Beeld BSR Agency

De cijfers

AJAX

Andre Onana 7

Sergiño Dest 7

Joël Veltman 8

Lisandro Martínez 7

Nicolás Tagliafico 7

Ryan Gravenberch 8

Jurgen Ekkelenkamp 7

Donny van de Beek 7

Hakim Ziyech 8

Lassina Traoré 7

Dusan Tadic 7

Wissels:

Noa Lang (-) voor Hakim Ziyech (’46)

Razvan Marin (-) voor Donny van de Beek (’54)

Sontje Hansen (-) voor Jurgen Ekkelenkamp (’78)

ADO

Luuk Koopmans 4

Milan van Ewijk 5

Dion Malone 5

Aaron Meijers 4

Danny Bakker 4

Lex Immers 5

John Goossens 5

Crysencio Summerville 5

Shaquille Pinas 4

Tomas Necid 5

Thom Haye 5

Wissels:

Erik Falkenburg (-) voor Milan van Ewijk (’56)

Lorenzo van Kleef (-) voor Tomas Necid (’68)