‘Mooi als Ajax het duo Hato/Timber weet te behouden’

“Ik werd wel blij van het spel van Brian Brobbey en Steven Bergwijn, vooral voor rust,” zegt Paroolverslaggever Dick Sintenie. “Brobbey zou alleen een paar maanden masterclasses van Patrick Kluivert moeten krijgen: eerste paal, ga naar de eerste paal. Loopjes naar de eerste paal horen bij een Ajaxspits.”

“Ik vond Ajax in de eerste helft sowieso redelijk goed,” zegt Ajax Showtimeredacteur Bademba Barrie.

Toch ontkomt Branie ook niet aan kritische punten. Zoals de grote fout van doelman Rulli bij de 1-1 van FC Groningen. De collectieve nalatigheid van de Ajaxverdediging bij het tweede doelpunt van de degradant. En Mohammed Kudus, die er met zijn hoofd niet bij leek te zijn.

De blik op de toekomst dan maar. Wat is het resterende programma en hoe belangrijk is voor Ajax het verschil tussen Europa League en Conference League? Waar is de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat dezer dagen mee bezig? Welke talenten uit Jong Ajax komen eraan? Nog twee belangrijke wedstrijden te gaan en dus ook twee afleveringen van Branie, op maandag.

