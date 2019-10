Mollema soleert naar zege in Lombardije

Beeld BSR Agency

Mollema voegde zo voor het eerst een ‘monument’ toe aan zijn erelijst. De Italiaanse najaarskoers behoort tot de vijf meest prestigieuze klassiekers.

De renner van Trek-Segafredo won in 2016 de Clásica San Sebastián. Een jaar later schreef Mollema ook een etappe in de Tour de France op zijn naam. De geboren Groninger toonde de afgelopen dagen in de Italiaanse eendagskoersen al aan dat hij in vorm is. Mollema bekroonde dat zaterdag in de klassieker over 243 kilometer van Bergamo naar Como.

Mollema werd zo de eerste Nederlandse winnaar van ‘Lombardije’ sinds Hennie Kuiper in 1981. Op de erelijst volgt hij de Fransman Thibaut Pinot op. Mollema kwam na bijna 6 uur koersen met zijn armen gespreid en het gezicht omhoog over de finish. Valverde won 16 seconden later de sprint om de tweede plaats, voor Tourwinnaar Egan Bernal uit Colombia. Roglic, vooraf de topfavoriet, eindigde als zevende.

Opwellende tranen

Mollema wist tijdens de beklimming van de Civiglio dat hij moest gaan toen het tempo even zakte. “De andere jongens zijn explosiever dan ik. Toen het even inzakte, wist ik dat ik moest gaan,” zei Mollema over het moment op een kleine 20 kilometer van de finish in Como.

De 32-jarige wielrenner van Trek-Segafredo sprong weg en bouwde op de klim een voorsprong van zo’n 20 seconden op. “De afdaling ging ook heel goed. Ik wist dat ze daar niet sneller dan ik zouden gaan. De laatste 10 kilometer heb ik constant vol gas gegeven. Ongelooflijk om deze race te winnen,” zei Mollema met een stralende lach.

De geboren Groninger behoorde vooraf niet tot de grote favorieten. “Misschien onderschatten ze me wel. Ik voelde me de hele week al goed, eigenlijk de laatste weken al. Ik wachtte op mijn moment. Gelukkig was dat moment vandaag,” die op het podium tijdens het Wilhelmus even zijn ogen sloot. De opwellende tranen verraadden wat het winnen van één van de vijf ‘monumenten’ met hem deed.

Afscheid Ten Dam

Laurens ten Dam nam in de ‘Koers van de Vallende Bladeren’ afscheid als profwielrenner. De 38-jarige Groninger blonk samen met Mollema in 2014 uit in de Ronde van Frankrijk, omgedoopt tot de ‘Tour van Bau en Lau’. Ten Dam eindigde toen als negende, Mollema als tiende.