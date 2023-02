Mohammed Kudus lost hoofdpijndossier voor Ajax op: ‘Ik voel de vrijheid’

Mohammed Kudus. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Maandenlang was er volop discussie over een handvol posities bij Ajax. Vijf verschillende spelers fungeerden als linksback, Dusan Tadic en Steven Bergwijn verdrongen elkaar in de aanval, Brian Brobbey en Mohammed Kudus wisselden stuivertje als spits en de inmiddels ontslagen Alfred Schreuder had in de positie op rechts zijn allergrootste hoofdpijndossier.

Waar Schreuder niet één keer hetzelfde elftal liet staan, legde opvolger Heitinga de puzzel meteen in zijn eerste wedstrijd tegen Excelsior. Met Owen Wijndal links achterin en Bergwijn, Tadic en Kudus in de aanval. Hij liet die puzzel onberoerd tegen Cambuur en Twente. Zijn vondst om Kudus rechts voorin te zetten, levert vooralsnog het meeste op.

“Als je Kudus ziet, ja, die kan wel speciaal zijn,” stelde Heitinga. De wendbare Ghanees gidste Ajax tegen Twente naar de eerste zege in tien topduels dit seizoen. “In wedstrijden met een sterke tegenstander zijn het de speciale spelers die opstaan. Dat zie je met Mo. Die heeft maar één geniaal moment nodig, dan kan hij een wedstrijd voor je beslissen.”

‘Je moet hem niet gaan kaderen’

Met een streep tegen Excelsior en een onnavolgbare assist vanaf de achterlijn tegen Cambuur had Kudus als rechtsbuiten al een belangrijke rol in het beëindigen van een dramatische reeks van zeven eredivisieduels zonder overwinning. Tegen Twente sloeg Kudus toe met een goede loopactie, na een geniaal passje van Tadic. Tien minuten eerder was hij verhuisd naar de positie van schaduwspits. “Je weet dat Mo een bepaalde vrijheid moet voelen, of hij nu op rechts of op 10 speelt. Je moet hem niet gaan kaderen, hij moet in zijn ruimtes kunnen lopen.”

Heitinga vormde bij zijn aanstelling nieuwe koppeltjes in zijn formatie. Op het drukbezette middenveld had hij niet meteen plek voor Kudus, die onder Alfred Schreuder vooral als valse spits fungeerde en in die rol ook veel scoorde. Als zwevende rechtsbuiten die veel naar binnen trekt, met de eveneens beweeglijke en naar de flank uitwaaiende Steven Berghuis in de buurt, voorzag Heitinga een glansrol voor de sterke linkspoot.

Heitinga trainde met het duo en liet zijn potentiële smaakmakers beelden zien. “Ik hou van spelers die een bepaalde flexibiliteit hebben. Zeker voorin. Dan stel je de tegenstander constant voor keuzes. Mo kan dat heel goed invullen,” aldus de coach.

Kudus, die op het WK nog schitterde als aanvallende middenvelder, spreekt van een nieuwe rol. “Het belangrijkste is dat ik met mijn kwaliteiten kan spelen zoals ik wil, zonder dat ik daarin word beperkt. Dat vertrouwen krijg ik van de coach. Ik voel de vrijheid. Soms sta ik weer op rechts, soms weer in het midden. Steven en ik begrijpen elkaar goed en de positiewisselingen maken ons onvoorspelbaar. Dat is moeilijk te verdedigen.”

Schaduwspits

Na zijn glansrol in de Grolsch Veste erkende hij wel het liefst schaduwspits te zijn. “Ik ben veelzijdig en kan op verschillende posities spelen, maar op het middenveld voel ik me het best. Daar ben ik gevaarlijker, omdat ik vaker in de buurt van het doel aan de bal kom. Maar ik zal op elke plek mijn best doen om het team te helpen, zoals ik dat als spits ook deed. Winnen is het ultieme doel,” zegt Kudus.

“We moeten nu alleen niet gemakzuchtig worden. Dit zijn pas drie wedstrijden. We moeten blijven pushen, want we zijn nog op drie fronten actief en dit seizoen heeft ons nog veel te bieden.”