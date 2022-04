Mohamed Ihattaren staat voor debuut bij Jong Ajax

Mohamed Ihattaren kwam in januari op huurbasis over naar Ajax. Beeld Juventus FC via Getty Images

Ajax huurt Ihattaren van Juventus, maar tot speelminuten kwam het nog niet voor de oud-PSV’er. Vrijdagavond in het Keuken Kampioen Divisieduel met NAC kan coach John Heitinga wel een beroep op hem doen.

In maart was Erik ten Hag nog hard voor de jongeling. “Ik wil hem bij het eerste hebben, maar als je niet kunt rennen, dan houdt alles op,” zei de Ajaxcoach toen. “Ik bedoel rennen op eredivisie- of op Champions League-niveau. Dan wordt van je gevraagd dat je meters kunt maken op hoge snelheid. Als je dat niet kunt, dan houdt alles op.”

Gevallen toptalent

Ihattaren begon zijn carrière stormachtig bij PSV, maar raakte na het overlijden van zijn vader en een slechte verstandhouding met trainer Roger Schmidt op een zijspoor bij de Eindhovenaren. Hij verkaste naar Juventus, dat hem direct aan Sampdoria verhuurde. Bij de Italiaanse club ging het van kwaad tot erger voor het gevallen toptalent: hij speelde niet een wedstrijd en na een paar maanden gaf hij er de brui aan om halsoverkop naar Nederland terug te keren.

Afgelopen jaar dook Ihattaren op in Nederland met gewichtsproblemen. In Utrecht en Amsterdam werkte hij met oud-international Gerald Vanenburg aan zijn conditie, maar tot een terugkeer in de eredivisie bij FC Utrecht kwam het niet. Ajax haalde Ihattaren eind januari binnen op huurbasis.