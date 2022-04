Mohamed Ihattaren scoort bij eerste basisplaats voor Jong Ajax

Mohamed Ihattaren viert de 4-0 tijdens de wedstrijd tussen Jong Ajax en TOP Oss. Beeld ANP

Na een benutte strafschop van Brian Brobbey en goal van Kenneth Taylor, zorgde Ihattaren voor de assist waaruit Taylor ook de 3-0 maakte. In de 57e minuut kreeg Ihattaren net buiten het strafschopgebied de bal aangespeeld en trapte hij met links in de verre hoek fraai de 4-0 binnen.

De voormalig PSV’er kwam daarmee exact 365 dagen na zijn laatste treffer tot scoren en werd na Siem de Jong de tweede speler ooit met een goal voor Jong Ajax én Jong PSV. Kort na het doelpunt werd hij onder luid gejuich van het publiek gewisseld door coach John Heitinga.

Het was voor Ihattaren de tweede keer dat hij voor Jong Ajax in actie kwam. De aanvaller viel vrijdag tijdens het uitduel met NAC Breda (0-0) in en maakte daarmee na 342 dagen weer speelminuten.

He's back: Mo Ihattaren met zijn eerste goal voor Jong @AFCAjax ⚽✨



#️⃣#JAJTOP pic.twitter.com/CaUl1rvDJV — ESPN NL (@ESPNnl) 4 april 2022

PSV, Sampdoria, Ajax

Ihattaren was in februari 2021, toen nog als PSV’er, voor het laatst basisspeler. De Utrechter botste geregeld met trainer Roger Schmidt, die geen toekomst meer in hem zag. Juventus nam hem in de zomer over van PSV en stalde hem vervolgens bij Sampdoria. Voor die club speelde hij echter geen enkel duel.

Ihattaren kwam de afgelopen transferperiode op huurbasis over van Juventus naar Ajax. De middenvelder sloot vervolgens aan bij Jong Ajax om aan zijn fitheid te werken.