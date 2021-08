Mohamed Daramy moet Ajaxaanval nieuwe impuls geven

Mohammed Daramy als speler van FC Kopenhagen. Beeld NurPhoto via Getty Images

1. Wie is Mohamed Daramy?

Een 19-jarige vleugelaanvaller van FC Kopenhagen. Hij stond in de belangstelling van Club Brugge, maar die club heeft Daramy zelf afgezegd. Ajax en FC Kopenhagen hebben zondagavond een akkoord bereikt over de overgang van de snelle aanvaller, die ongeveer 13 miljoen euro kost. Trainer Erik ten Hag wilde er zondag na het gelijkspel tegen FC Twente (1-1) niet veel over zeggen. “Iedereen kent het profiel van het type aanvaller waarnaar we op zoek zijn.” Dat type heeft snelheid, diepgang en kan zowel in de punt van de aanval als op de (linker)flank spelen. Ten Hag denkt een extra aanvaller met die kwaliteiten goed te kunnen gebruiken in de Champions League. Daramy, die roots heeft in Sierra Leone, past in dat profiel: hij is een rappe en behendige dribbelaar. Hij maakte vorig seizoen in 29 wedstrijden vijf doelpunten voor Kopenhagen en hij leverde drie assists af. Dit seizoen staat hij op drie goals en twee assists.

2. Wat kan een overgang van Daramy nog in de weg staan?

Eigenlijk niets. Persoonlijk is hij rond over een contract voor vijf seizoenen, al speelt hij donderdag met FC Kopenhagen nog wel mee in de voorronde van de Conference League. Dat was een eis van zijn huidige werkgever in de onderhandelingen. Ajax zal blij zijn als de handtekening van Daramy op papier staat. De club heeft slechte transferervaringen met Richarlison (in 2017) en Kamaldeen Sulemana (afgelopen zomer). Beide aanvallers stonden op het punt om bij Ajax te tekenen, maar ze kozen op het laatste moment toch voor andere clubs: Richarlison ging naar Watford, Sulemana naar Stade Rennes. De terughoudendheid van Ten Hag over de transfer van Daramy is dus verklaarbaar. Hij zag eerst Brian Brobbey met lede ogen vertrekken en na de verrassende keuze van Sulemana voor Stade Rennes werd ook steeds duidelijker dat de komst van Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) een onhaalbare kaart was.

3. Had Daramy Ajax zondag kunnen helpen tegen FC Twente?

Ja, Ajax kwam belabberd voor de dag in Enschede. “Schandalig slecht,” zei Daley Blind, die zelf ook matig voor de dag kwam. “We hebben niet één kans gecreëerd.” Blind stond wel aan de basis van de 0-1. Zijn voorzet belandde via het been van Robin Pröpper tegen de paal, de rebound werd benut door Sébastien Haller. De spits vocht de meeste van zijn duels uit rond of net over de middenlijn, terwijl zijn kracht ligt in het strafschopgebied van de tegenstander. Ajax kwam daar veel te weinig. Rechtsbuiten Steven Berghuis was een van de dissonanten. Zijn spel stak schril af bij dat van rechtsback Noussair Mazraoui, die niet alleen de beste Ajacied was, maar ook de gevaarlijkste aanvaller. In de 95ste minuut leek Mazraoui alsnog drie punten voor zijn ploeg veilig te stellen met een loepzuivere voorzet, maar keeper Lars Unnerstal keerde de kopbal van de ingevallen spits Danilo.

4. Waarom loopt het aanvallende spel van Ajax zo stroef?

Alleen tegen NEC vloeide het ruim een half uur, maar toen waren de ruimtes op het veld ook enorm. Tegen sterkere en beter georganiseerde tegenstanders zoals RB Leipzig (oefenduel), PSV (Johan Cruijff Schaal) en FC Twente is Ajax nog niet bij machte om veel doelgevaar te creëren. Het ontbreekt aan snelheid, variatie en energie, aan een bepaalde frisheid vooral. Wellicht dat de onvoorspelbare Antony – hij viel zondag in – voor nieuwe impulsen kan zorgen. Of misschien dus Mohamed Daramy.

5. Is het gebrek aan slagkracht van Ajax zorgelijk?

Het is nog heel vroeg in het seizoen. De remise tegen FC Twente – dat na een zondagsschot van Robin Pröpper in de 87ste minuut op 1-1 kwam – is pijnlijk, maar er is in de eredivisie nog geen man overboord. Toch zal het elftal beter gewapend moeten zijn als volgende maand in de Champions League de zware wedstrijden zich aandienen. De afstemming in de voorste linie moet beter: als Ajax een rol van betekenis wil spelen, zullen vooral Berghuis en Haller een hoger niveau moeten aantikken.

