Moeten Berghuis en Klaassen zich zorgen maken om het WK, nu ze op de bank zitten?

Steven Berghuis nam als invaller de laatste treffer tegen FC Groningen voor zijn rekening, uit een penalty die hij zelf had versierd. Beeld Maurice van Steen/ANP

De één ontpopte zich met zijn loopvermogen en neusje voor de goal tot een gids op weg naar het WK, de ander voorzag de bondscoach van meer voetbal bij Oranje. Louis van Gaal neemt Davy Klaassen en Steven Berghuis vanwege hun specifieke kwaliteiten graag mee naar Qatar. Maar is dat over drie maanden nog steeds zo, nu de middenvelders onder Alfred Schreuder pas op de plaats moeten maken?

Tijdens de voorbereiding besteedde de Ajaxcoach in gesprekken alvast veel aandacht aan de valkuil van muitende reserves. “Ik probeer dit nu al heel open te bespreken. Kijk, als je vijf duels niet speelt, snap ik dat je teleurgesteld raakt. Maar als iemand één wedstrijd niet speelt, bij een club als Ajax waar om de paar dagen een wedstrijd is, moet je niet meteen gaan klagen,” zei Schreuder.

Goed communiceren

Bij het tweede competitieduel was het al zover. Schreuder nam Berghuis apart om diens plek op de bank toe te lichten. “Daar was hij niet tevreden mee. Dat lijkt me duidelijk,” zei Schreuder na de 6-1 zege op FC Groningen, waarin hij zijn keuze voor Brian Brobbey, met Dusan Tadic achter hem, goed zag uitpakken. “Ik heb Steven aangegeven wat mijn overweging was. Die blijft tussen ons. Hij accepteerde het en reageerde vandaag goed.”

Berghuis nam als invaller nog wel de laatste treffer voor zijn rekening. Uit een penalty die hij zelf had versierd. Schreuder: “Hij kwam er energiek in en had een goede loopactie. Bij de strafschop nam hij goed zijn verantwoordelijkheid. We hebben veel goede voetballers. Ik snap dat iedereen wil spelen. Het gaat erom dat we goed communiceren. We spelen veel wedstrijden en hebben iedereen nodig. We hebben allemaal hetzelfde doel: kampioen worden.”

Oranje

Dat is allemaal leuk en aardig, maar veel spelers hebben op kortere termijn nog een ander doel: deelnemen aan het WK, en dan het liefst niet als figurant. Dat geldt ook voor Berghuis en Klaassen. Laatstgenoemde was in tien van de laatste dertien interlands basisspeler. Van zijn vier treffers was de één nog belangrijker dan de andere. En Berghuis? Hij bleek voor Van Gaal een belangrijke pion bij het bouwen aan aanvallen, helemaal als Frenkie de Jong werd vastgezet.

Natuurlijk is de eredivisie pas twee wedstrijden onderweg. En voormalig Ajaxcoach Peter Bosz zei altijd: “Luxeproblemen lossen zich vanzelf op.” De explosieve Brobbey en Steven Bergwijn toonden zich de voorbije seizoenen blessuregevoelig. Als ze al fit blijven, heeft Schreuder vanaf de Champions Leaguepoulefase komende maand extra reden om ze niet op te blazen. Voltijdbankzitters zullen Berghuis en Klaassen dan ook niet worden.

Zekere basisplaatsen

Maar dat betekent niet dat de ook onderling concurrerende schaduwspitsen zich zo weer in het elftal spelen. Integendeel. Ajax draaide tegen Groningen voor het eerst onder Schreuder als een tierelier. Dat gebeurde met een recordaankoop (Bergwijn), een voor zo’n 20 miljoen teruggehaalde nummer 9 (Brobbey), een Braziliaanse tovenaar met een prijskaartje van 80 miljoen (Antony) en de grote leider (Tadic) voorop. Dat kwartet lijkt voorlopig verzekerd van een basisplaats.

Dan blijven er twee plekken op het middenveld over, waarvan de meest defensieve tegen Groningen weer uitstekend werd ingevuld door Edson Álvarez. Kenneth Taylor aflossen? Dat lijkt het meest aannemelijk, maar de linkspoot manifesteerde zich opnieuw sterk als simpel voetballende en scorende middenvelder. Daarbij kun je je ook afvragen of Ajax zonder die twee niet té aanvallend voor de dag komt.

26 spelers naar Qatar

De weg naar Qatar is nog lang en de bondscoach is minder onverbiddelijk dan hij vroeger was. Zo is speeltijd niet langer cruciaal voor een uitnodiging, al is de wedstrijdhardheid van drie WK-duels in twaalf dagen kunnen spelen wel een vereiste. Daar komt bij dat Van Gaal niet 23, maar 26 spelers mag meenemen naar het eindtoernooi.

Van Gaal gaf zelf al aan na de laatste interlandperiode zijn selectie grotendeels rond te willen hebben. Dat betekent niet dat de groep niet aan mutaties onderhevig is. Voordeel voor het Ajaxduo is dat een speler als Donny van de Beek onder trainer Erik ten Hag nog niet veel is opgeschoten. Van Georginio Wijnaldum moet dat in Rome nog blijken. Wel klopt de creatieve en trefzekere PSV-middenvelder Joey Veerman steeds nadrukkelijker op de deur.

Zo geven één of twee reservebeurten voor Berghuis en Klaassen nog geen reden tot paniek, maar de plek op de bank en het flitsende optreden van de concurrenten leveren ongetwijfeld wel buikpijn op.