Moeten Ajaxfans bang zijn voor een leegloop? ‘Het echte vuurwerk komt later’

Het is zover, de transfermarkt is weer open. Een periode van hoop en vrees voor de gemiddelde voetbalfan. Maar grote transfers hoeven we nu niet meteen te verwachten, denkt zaakwaarnemer Hakim Slimani. ‘De insteek is anders dit jaar.’

Ja, directeuren hebben al bij hem geïnformeerd. En ja, er zijn ‘lijntjes uitgegooid’, zoals dat heet. “Maar tot nu toe is het vooral een beetje aftasten,” zegt Hakim Slimani, zaakwaarnemer bij makelaarsbedrijf Grandstand Football. “Links en rechts doen directeuren hun huiswerk.” Toch verwacht Slimani, al twintig jaar voetbalagent, de grote transfers pas later.

Het is - hoe kan het ook anders - allemaal het gevolg van de coronacrisis. Door het virus kwamen Europese voetbalcompetities noodgedwongen stil te liggen. Een deel definitief, zoals de Nederlandse eredivisie. Andere competities, waaronder de Engelse en de Spaanse, worden op het moment uitgespeeld.

Het inhalen van die wedstrijden kost tijd. Daarom is ervoor gekozen om de gebruikelijke zomerse transferperiode, die loopt van 1 juli tot 1 september, op te knippen. Ook deze zomer hebben clubs twaalf weken om spelers te verhandelen - langer mag overigens ook niet, van de Fifa - maar nu gaat het in twee fases. De eerste verkoopperiode loopt van 1 juli tot 12 juli. De data van de tweede fase, die negen weken duurt, zijn nog niet bekend.

Mocht Donny van de Beek worden verkocht, dan kan de opbrengst mogelijk weer worden geïnvesteerd. Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Echte vuurwerk komt later

“Dat maakt de insteek dit jaar anders,” legt zaakwaarnemer Slimani uit. “Ik vermoed dat het aantal transfers in de eerste transferperiode zal meevallen. Pas in het tweede deel verwacht ik het echte vuurwerk. De competities in de vijf toplanden - Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië en Frankrijk - zijn tegen die tijd afgelopen. Clubs weten dan hoe ze ervoor staan.”

In de voetbalwereld kan één punt meer of minder immers een groot verschil maken. Haalt een club op de valreep tóch de lucratieve Champions League, dan schiet het budget omhoog, om over de aantrekkingskracht op spelers nog maar te zwijgen. Andersom geldt: na een degradatie volgt vaak een leegloop.

Als één transfer is beklonken, dan volgen er meer. Hengelt Real Madrid voor een x-aantal miljoenen Donny van de Beek binnen, dan zal Ajax op zoek moeten naar een vervanger. Enzovoort. Slimani noemt dat het ‘pyramide-effect’: “Als er in de top grote bedragen worden betaald, dan druppelt dat uiteindelijk door naar Nederland.”

Pijn bij het middensegment

Waar de Premier League wordt gespekt door miljarden aan tv-gelden, is de Nederlandse competitie vooral afhankelijk van de stadion-inkomsten: van tickets, patat, hotdogs en bier.

“Topspelers zullen hun toptransfers wel gaan maken,” denkt Slimani, die zelf onder meer spelers van AZ, FC Utrecht en ADO vertegenwoordigt. “De pijn zit hem waarschijnlijk in het middensegment en lager. Bij jongens van clubs onder Ajax, AZ en PSV. Die zullen qua salaris moeten inleveren.” Slimani verwacht dat veel clubs op zoek gaan naar transfervrije spelers.

Ajax heeft waarschijnlijk genoeg 'vlees op de botten'. Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Genoeg vlees op de botten

En dan Ajax. De club was al betrokken bij twee grote transfers - Hakim Ziyech vertrekt naar Chelsea en de Braziliaan Antony komt over van São Paulo - maar die spelers werden vóór de coronacrisis aangetrokken.

“Ajax heeft genoeg vlees op de botten,” denkt Slimani, verwijzend naar de forse spaarrekening van de club. Acute problemen verwacht hij niet.

Maar ook voor de Amsterdammers geldt: minder supporters in het stadion, betekent minder inkomsten. “En Ajax is altijd op zoek naar kwaliteit.” In ieder geval wordt het gat met de Europese topcompetities, de Engelse Premier League voorop, bepaald niet kleiner. “Een club die in Engeland promoveert krijgt al 100 miljoen euro, geloof ik. Dat is niet te vergelijken met de eredivisie.”

Ajax verlengt 41.000 seizoenkaarten, maar moet leven met lagere inkomsten. Hoe zit dat? ‘De beste fans ter wereld,’ schreef Ajax woensdag op sociale media. De club had dan ook iets te vieren: 41.000 seizoenkaarten zijn verlengd, de club stopt voorlopig met de verkoop voor het volgende seizoen. Toch houdt de club rekening met flink lagere inkomsten. Hoe kan dat, met zulke prachtige verkoopcijfers? Dat zit zo. Stadions moeten ‘coronaproof georganiseerd’ zijn, stelt de KNVB. Waarschijnlijk het belangrijkst: de afstandsregels moeten worden gehandhaafd. De voetbalbond houdt rekening met een maximale bezetting van zo’n 20 tot 25 procent. Voor de Arena zou het betekenen dat er zo’n 13.700 van de bijna 55.000 plaatsen beschikbaar zouden zijn. Minder beschikbare plaatsen betekent minder opbrengsten uit de verkoop van tickets, van eten en van drinken. Ajax zou kunnen zeggen: we houden het geld van die 41.000 seizoenskaarthouders, maar de club heeft anders besloten. Kan een supporter door de coronaregels niet bij een wedstrijd zijn, dan mag hij of zij zijn of haar geld terugvragen. Een geste van de club, maar wel één met financiële gevolgen.