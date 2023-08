Moet Sarina Wiegman na het WK terugkeren om meteen maar Rutte op te volgen?

Sarina Wiegman vlak voor de halvefinalewedstrijd tussen Australië en Engeland in Sydney, die de Engelsen met 3-1 wonnen. Beeld FRANCK FIFE/AFP

Beeld Artur Krynicki

Een 9 voor Sarina Wiegman

Anna Enquist, die voor Hard gras in 2019 een prachtig interview met Sarina Wiegman maakte, zei: “Nu moet ze wereldkampioen worden en dan terugkomen om Rutte op te volgen.” Ik herinner me dat rond Michels in 1974 hetzelfde sentiment heerste. De NOS liet de mooiste statistiek zien. Op 4 eindtoernooien won Wiegman 25 wedstrijden, speelde ze 3 keer gelijk en verloor ze er 1. Michels haalde geen twee WK-finales met twee landen, noch twee Europese titels met twee landen. Engeland speelde een briljante wedstrijd tegen Australië, met Russo en Hemp als uitblinkers. ‘Ruthless’, noemde Sarina dat. “Wij zijn meedogenloos, in het voorkomen en maken van doelpunten.” Haar post match interview was van grote schoonheid. Niet alleen omdat ze keihard ‘WHAT’ schreeuwde toen ze iets niet verstond, maar vooral door haar slotzin: “Am I here in the middle of a fairy tale?”

