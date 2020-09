Moet Ajax zich nog wel versterken met spelers van buitenaf?

De begroting eist dat Ajax dit jaar Champions League speelt én voor 55 miljoen spelers verkoopt. Beeld Getty Images

Het zijn investeringen die de club zich na enkele succesvolle en lucratieve seizoenen inmiddels kan veroorloven – en die zich meestal uitbetalen. Er kleeft echter ook een risico aan. Trainer Erik ten Hag zegt het zelf: “Voor elke club geldt dat slechts de helft van de aankopen rendeert, 50 procent mislukt. Als er een paar slagen, dan mag je je handen dichtknijpen.”

Ajax heeft weliswaar een stevige financiële buffer, maar een groot deel van dat geld wordt gereserveerd voor de uitbreiding van sportpark De Toekomst. De club voelt daarbij ook de economische gevolgen van de coronapandemie. Algemeen directeur Edwin van der Sar gaf onlangs een inkijkje in het huishoudboekje. Om de begroting rond te krijgen moet Ajax in de poulefase van de Champions League spelen én voor zo’n 55 miljoen euro aan spelers verkopen.

‘Legends of tomorrow’

Aan die voorwaarden is zo goed als voldaan. Ajax kan rekenen op minimaal 40 miljoen euro aan inkomsten uit de komende Champions League en in dit boekjaar zijn Sven Botman ­(Lille, 7 miljoen) en Donny van de Beek (Manchester United, 38 miljoen) reeds verkocht. Die transfers van grotendeels zelfopgeleide voetballers passen bovendien naadloos in de visie en het beleid van de club. ‘We create the legends of tomorrow’ luidt Ajax’ slogan. Na de overstap van Van de Beek naar United riep Van der Sar in een open brief in de Manchester Evening Standard de fans op om ‘goed voor Donny te zorgen’. “Where better to do so than in your Theatre of Dreams? Trust me, I know. Please take care of our Donny and help him dream!”

Perspectief

Ajax onderscheidt zich op dat vlak van de meeste andere clubs. Het is een strategie – op indrukwekkende manier uitgedragen via sociale­-mediakanalen – die tot grote sportieve en financiële vooruitgang heeft geleid. Van der Sar deed de koers van Ajax tegenover Manchester United TV nog maar eens uit de doeken: “Manchester United kan een speler vervangen door een topper. Dat is het grote verschil tussen Ajax en United. Voor ons is het goed om talenten op enig moment los te laten, omdat we dan jongere spelers een kans kunnen geven. In mijn ogen houden we zo het systeem in beweging.”

En dat werpt de vraag op of Ajax zich op een aantal posities in het elftal de komende weken wel zou moeten versterken met spelers van buitenaf. Als Sergiño Dest wordt verkocht – hij staat in de belangstelling van Bayern München – zal een vervanger voor de rechtsback worden gehaald, zo zei Erik ten Hag vrijdag. Daarmee is de basis solide genoeg om voor het kampioenschap te kunnen strijden. Tegen Sparta zaten onder anderen David Neres, aankoop Mohammed Kudus, Noa Lang, de multifunctionele middenvelder Jurgen Ekkelenkamp en pinchhitter Klaas-Jan Huntelaar op de reservebank. En dan was Lisandro Martínez er vanwege een lichte blessure niet eens bij.

Wie verder kijkt, ziet dat ook jonkies als de broertjes Jurriën en Quinten Timber, Devyne Rensch en Kenneth Taylor zich stormachtig ontwikkelen op posities die nu niet dubbel bezet zijn. Ajax moet deze talenten perspectief bieden op een serieuze kans in het eerste elftal. Daar is de club tenslotte groot mee geworden.