Moedig Ajax buigt in slotfase voor Real

Het elftal van trainer Erik ten Hag speelde vol op de aanval in de Johan Cruijff ArenA maar werd in de tweede helft uiteindelijk toch bestraft voor de mogelijkheden die het voor rust had gemist.



Wie Ajax zag voetballen tegen Real Madrid kon zich nauwelijks voorstellen dat diezelfde ploeg na de winterstop acht punten heeft laten liggen in de duels met Feyenoord, Heracles Almelo en sc Heerenveen.



Aangevuurd door het eigen publiek speelde de thuisploeg niet alleen vol op de aanval tegen het Madrileense sterrenensemble dat de laatste edities van de Champions League heeft gewonnen. De spelers van Erik ten Hag waren ook weer bereid voor elkaar te werken. Zo werden er heel wat potentieel gevaarlijke counters van Real al in een vroeg stadium voorkomen.



Aanvallend

Ajax viel aan met Dusan Tadic in de spits en David Neres op de linkerflank. De nummer twee van de eredivisie kreeg ook kansen. Tadic raakte de paal en Hakim Ziyech stuitte vrij voor het doel op keeper Thibaut Courtois.



Vlak voor rust leek Nicolás Tagliafico zijn team wel de verdiende openingstreffer te bezorgen. Na een tip van de videoscheidsrechter besloot arbiter Damir Skomina het doelpunt af te keuren. Het kan bijna niet anders dat hij vond dat Tadic doelman Courtois in buitenspelpositie te veel hinderde.



Meteen raak

Real speelde rustig, alsof het vertrouwde op de return van 5 maart voor eigen publiek Estadio Santiago Bernabéu, De bezoekers wisten waarschijnlijk ook dat ze iedere wedstrijd wel tot een paar kansen krijgen. Bij de eerste echte mogelijkheid was het ook meteen raak. Vinicius Junior was eindelijk een keer de uitstekende Noussair Mazraoui te snel af en Karim Benzema schoot onberispelijk raak: 0-1.



Ajax leek even geslagen maar antwoordde in de 75e minuut met de gelijkmaker van Hakim Ziyech. In de 87e minuut bezorgde invaller Asensio zijn Real alsnog de winst, nadat scheidsrechter Damir Skomina niet had gefloten toen Frenkie de Jong tegen de grond was gewerkt. Invaller Kasper Dolberg miste in de slotfase nog een riante kans op de 2-2.



Het kan nog

Frenkie de Jong geeft de moed niet op. "In Spanje moeten we net zo spelen als we hier thuis hebben gedaan. Met durf en overtuiging. Dan is er nog niets beslist. Voor eigen publiek zal Real ook meer druk voelen.''



"Als team hebben we het goed gedaan'', vervolgde De Jong, volgend seizoen spelend bij Barcelona. "Jammer dat dan onze goal wordt afgekeurd. Misschien valt zoiets dan gemakkelijk uit in het voordeel van de grote club, dat hebben wij ook wel eens gehad. Maar we zijn goed doorgegaan en hebben ook daarna onze kansen gekregen. Jammer dat het geen beter resultaat heeft opgeleverd.



Ajax voor de winterstop

Matthijs de Ligt was woensdag trots op de manier waarop Ajax voetbalde. "Ik denk dat we weer het Ajax van voor de winterstop hebben gezien'', zei de aanvoerder na de nederlaag. "Dat voetbal was zaterdag tegen Heracles ver weg. Dat maakt het misschien nog wel pijnlijker, dat het verschil zo groot was. Dat moet er uit.''



Ajax speelde voor rust met durf en lef en liet de bal snel rondgaan. "We wisten dat we het tegen Real niet moesten proberen met lange ballen en hoge voorzetten. Dat kwam er goed uit'', oordeelde De Ligt, die niet begreep waarom een doelpunt van zijn ploeg voor rust werd afgekeurd.



"We hebben grote kansen gecreëerd en ook na de tegentreffer na rust hebben we ons hoofd erbij gehouden. Des te zonder dat we hier alsnog met lege handen staan.''