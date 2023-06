Mocht Maurice Steijn gevoelig zijn voor achterklap, dan houdt hij het drie maanden vol bij Ajax

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 7 voor Maurice Steijn

Van wat uit NAC-kringen over Steijn wordt beweerd, geloof ik niets. Daar wordt de publieke opinie beheerst door beroepsintriganten voor wie stoken een tweede natuur is, en niet alleen als het zoontje op de bank zit. Bij Ajax wordt ook geluld achter tientallen ruggen, zozeer dat Piet Keizer midden in de Fluwelen Revolutie in de kantine van De Toekomst eens tegen me zei: ‘Laten we lekker in het midden gaan zitten, dan hebben ze weer stof voor dagen.’ Mocht Steijn gevoelig zijn voor achterklap, dan houdt hij het drie maanden vol. Mijn eerste advies zou zijn: zoek contact met sterkhouders op De Toekomst. Daarvan zijn er genoeg. Ga zoveel mogelijk kijken bij jeugdwedstrijden. Laat de zaakwaarnemers en hun spreekbuizen links liggen. Kijk niet op sociale media. Iedereen daar denkt dat hij Johan Cruijff zelf is. Ga eens koffiedrinken met Frank de Boer.

