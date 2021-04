‘Mister 1-0’ Davy Klaassen staat ook tegen AZ weer op de juiste plek

Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Op 5 oktober maakte Ajax de terugkeer van Davy Klaassen bekend. Een dag eerder had de ploeg uit tegen FC Groningen met 1-0 verloren. Met Klaassen in het elftal leed Ajax in 26 competitieduels nog maar één nederlaag, tegen FC Twente (1-2). De middenvelder stortte zich na de zege op AZ (2-0) vol in het feestgedruis. “Hier ben ik voor teruggekomen,” zei Klaassen, zijn stem al bijna schor. “Ik heb nooit spijt gehad van mijn periode bij Everton en Werder Bremen, maar het is leuk om voor prijzen te spelen. Ik denk dat we hebben laten zien dat we de beste van Nederland zijn. Vorig week hebben we ook de beker al gewonnen.”

Dat Ajax het kampioenschap niet meer kan ontgaan, vindt hij geen gewaagde stelling. Ajax moet vier keer verliezen, PSV vier keer met een nulletje of zeven, acht winnen om ook het doelsaldo op een hoger niveau te krijgen dan Ajax. Als Ajax volgende week gelijk speelt thuis tegen Emmen, is het pleit definitief beslecht.

Klaassen was met twee doelpunten de grote man bij Ajax. In de 66ste minuut gaf hij de enerverende wedstrijd een beslissende wending. AZ kon voetballend goed mee met Ajax. Albert Gudmundsson kreeg drie goede mogelijkheden om te scoren, maar de IJslander is geen Davy Klaassen, die niet voor niets de bijnaam ‘mister 1-0’ verwierf. Hij maakte dit seizoen negen keer de openingstreffer.

Overstapje

Er ging een fraaie aanval aan vooraf, opgezet door de jonge Ryan Gravenberch, die opende op Dusan Tadic. De Serviër zette de bal laag voor. Het overstapje van spits Sébastien Haller verraste zowel Bruno Martins Indi als Teun Koopmeiners. Die laatste had Klaassen net even uit het oog verloren.

Het is de grootste kwaliteit van Klaassen: daar opduiken in het strafschopgebied waar de bal komt. Het geheim van de smid? “Geen idee, een gevoel,” lachte Klaassen. In de extra tijd flikte hij het nog een keer. Nu liep hij bij een hoge voorzet weg uit de rug van Fredrik Midtsjø. De bal werd even van richting veranderd en belandde weer precies op zijn hoofd: 2-0.

Elf competitiedoelpunten maakte Klaassen tot dusver en hij leverde twee assists af. Tadic leidt in alle offensieve statistieken, met veertien goals en veertien assists. Ook Antony (acht om acht) en Haller (acht om vijf) behoren tot de belangrijkste aanvallers.

Dat de Frans-Ivoriaanse spits zich zo heeft onderscheiden – ook in het bekertoernooi drukte hij zijn stempel – is knap. Haller is pas een paar maanden Ajacied. Hij is blij met zijn bijdrage, vertelde hij in het AD. “De cijfers zijn niet slecht, toch? Maar ik ben er niet erg op gefocust, ze zeggen niet alles. Het gaat om de impact die je hebt op het team en op het spel. En dat probeer ik te koppelen aan rendement.”

Sterk aanspeelpunt

Haller mocht niet meedoen in de Europa League. Hij verloor nog geen wedstrijd met Ajax en staat op het punt zijn tweede prijs met de club te pakken. Dat hij ook veel kritiek krijgt, vindt hij niet leuk. “Als ik iedereen moet overtuigen, ben ik nooit klaar. Als ik de steun van mijn ploeggenoten maar voel.”

Ten Hag is zeer tevreden over Haller. Hij noemde hem gisteren zelfs de missing link. “Met Sébastien erbij zijn we makkelijker gaan spelen. Dat hadden we nodig na de winterstop, toen we alle topwedstrijden nog moesten spelen. Hij is sterk met zijn body in het strafschopgebied. Hij is een aanspeelpunt en geeft ons de mogelijkheid om soms directer te spelen, met de lange bal. Hij is op veel facetten erg goed.”

De samenwerking tussen Haller en schaduwspits Klaassen is gegroeid. Het openingsdoelpunt tegen AZ was daar een goed voorbeeld van. Haller roemt de spirit in het elftal. “Die winnaarsmentaliteit komt niet vanzelf.” Ajax kan het bovendien lang volhouden om in de hoogste versnelling te spelen. Langer dan de meeste tegenstanders. Ook AZ hees na ruim een uur de witte vlag. Klaassen: “We zijn de fitste ploeg van Nederland. Geen club speelt zoveel wedstrijden als wij. AZ had voor dit duel twee weken rust, maar in de tweede helft kregen ze het lastiger en lastiger. Natuurlijk is het voor mij dan mooi dat ik de 1-0 en 2-0 maak, maar dat was ook weer niet zo moeilijk. Ik stond in beide gevallen slechts op vijf meter van de doellijn, geloof ik.”