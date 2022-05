‘Miss Ajax’ Liza van der Most: ‘Wie weet blijf ik hier wel mijn hele carrière’

De Ajax Vrouwen sluiten vanavond tegen FC Twente hun jubileumseizoen in de eredivisie af. ‘Miss Ajax’ Liza van der Most (28) was er van begin af aan bij. ‘Het is tijd om te laten zien dat ik nog net zo goed kan zijn, of beter, dan de jongere speelsters.’

De jonge voetbalster hoefde er geen seconde over na te denken toen ze in 2012 een telefoontje kreeg van Marleen Molenaar, toenmalig manager vrouwenvoetbal bij Ajax. Op 18 mei had de club tot vreugde van vele jonge en oudere meiden bekendgemaakt dat er een vrouwenteam zou komen. Liza van der Most, een 18-jarig talent binnen het opleidingsteam van het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs van NOC*NSF), had eigenlijk al besloten om het volgende seizoen de overstap te maken naar ADO Den Haag, maar moest trainer Sarina Wiegman teleurstellen.

“Volgens mij had ze er geen problemen mee,” zegt Van der Most. “Iedereen begreep: als Ajax komt, dan ga je.” En zo stond de verdediger uit het Zuid-Hollandse Hoornaar een paar maanden later als jong broekie tussen ervaren speelsters als Daphne Koster, Anouk Hoogendijk en Leonne Stentler op het veld voor de allereerste wedstrijd in de geschiedenis van de Ajax Vrouwen, tegen Heerenveen.

Van der Most herinnert zich de ontlading bij het publiek op de overvolle tribune van De Toekomst toen Desiree van Lunteren het eerste doelpunt maakte. Met een grijns op het gezicht: “Absoluut het hoogtepunt in de afgelopen tien jaar.” Ze leunt achterover op een van de banken in het clubhuis, dat na al die jaren als een tweede thuis voelt. Er volgt een hartelijke groet naar de medewerker die koffie en thee komt brengen.

Het is een paar dagen voor de topper tegen FC Twente dat – vermoedelijk – met de titel naar huis zal gaan. De Ajax Vrouwen staan tweede en kunnen in theorie nog kampioen worden als ze met 10-0 winnen. Hoe dan ook kan het team tevreden terugkijken op het jubileumseizoen, vindt Van der Most, die vanwege een schouderblessure de laatste wedstrijd aan zich voorbij moet laten gaan. Een maand geleden werd de vijfde KNVB-beker binnengesleept. Ook is de ploeg verzekerd van een plek in de voorronde van de Champions League.

Hoge verwachtingen

Van de huidige selectie is Van der Most de enige speelster die er vanaf het begin bij was. De 209 wedstrijden achter haar naam, een clubrecord binnen de vrouwenselectie, leverden haar de bijnaam Miss Ajax op. Inmiddels heeft ze die titel omarmd. Want, zegt ze eerlijk, dat ze zolang bij Ajax zou spelen, had ze zelf niet verwacht, omdat het buitenland altijd op de loer heeft gelegen. “Een tijdlang was de gedachte dat je naar het buitenland moest om beter te worden. Ik wist dat als ik die stap zou zetten, het een club moest zijn die, in elk geval qua voetbal, op hetzelfde niveau als Ajax moest zitten, of hoger, en dat was nooit het geval. Dan geeft het veel rust om op een gegeven moment te zeggen: dit voelt ook gewoon heel goed. En dan is zo’n bijnaam heel mooi.”

Inmiddels heeft er een kentering plaatsgevonden. Ervaren speelsters keren na een avontuur in het buitenland terug naar de eredivisie en jong talent spreidt zich uit over verschillende clubs, wat de competitie gelijkwaardiger maakt. Van der Most: “Het voelt nog steeds alsof het vrouwenvoetbal elk jaar professioneler wordt.” Daar heeft Ajax vanaf de allereerste wedstrijd een rol in gespeeld. “Alleen al een net pak aan en een koffertje bij je dragen zorgde voor een reactie van: oeh, daar komt Ajax aan.”

Tegelijkertijd schiep die houding hoge verwachtingen waar niet altijd aan voldaan kon worden. De twee kampioenschappen, waarvan de laatste in 2018, steken schril af tegen het aantal gewonnen KNVB-bekers. “Veel mensen dachten: Ajax fikst het wel even, vanwege onze status. Daar deden we zelf ook aan mee door de manier waarop we ons positioneerden. Maar een team moet ook groeien. Maar er zijn ook momenten geweest dat we het kampioenschap hadden moeten pakken en we het hebben laten liggen.”

Buiten het veld werd de lijn van professionalisering doorgetrokken. In 2019 was Ajax de eerste club die een handtekening zette onder een CAO voor het vrouwenvoetbal, waarin onder meer voorwaarden over een minimumloon en doorbetaling in het geval van langdurige blessures zijn vastgelegd. Later volgden PSV en FC Twente. Ook de faciliteiten werden beter. De staf werd uitgebreid met een teamarts, een tweede fysiotherapeut en speelsters kregen schoenen en een auto van de club.

Bescheiden

Van der Most blijft er bescheiden onder, hoewel dat al snel tot de misvatting leidt dat ze binnen de lijnen net zo bescheiden is. Hoe vaak trainers haar wel niet hebben verteld dat ze meer flair en bravoure mocht tonen. “Ik heb altijd gehoord dat ik te lief was, terwijl ik dacht: dat ben ik helemaal niet. In elk geval niet op het veld. Het leek alsof tegenstanders dat ook dachten.”

Toen ze twee jaar geleden geblesseerd raakte aan haar kruisband en een maandenlang revalidatieproces inging, zette ze een knop om. “Sinds ik terug ben, voel ik me veel sterker, zowel fysiek als mentaal. Ik weet nu waar ik voor sta en hoe ik me wil presenteren op het veld. Het is tijd om te laten zien dat ik nog net zo goed kan zijn, of beter, dan de jongere speelsters.” Het is een sterk staaltje zelfreflectie. “Misschien hoort het bij ouder worden, of ik ben gewoon een laatbloeier,” zegt ze lachend.

Mister Ajax Sjaak Swart speelde uiteindelijk zeventien seizoenen bij de club. Hoeveel het er bij Van der Most zullen zijn, zal moeten blijken. “Toen ik vorig jaar voor twee jaar bijtekende grapten teamgenoten dat ik nooit meer zou weggaan,” zegt ze. “Wie weet blijf ik hier inderdaad wel mijn hele carrière. Dat zou heel mooi zijn.”