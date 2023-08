Mislintat zag de indrukwekkende statistieken van Mikautadze en aarzelde niet

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 8 voor Georges Mikautadze

“Ken jij die Georgiër?” luidde de vraag. De aanduiding van de nationaliteit riekte naar een Oost-Europese scharreldeal. Nee hoor. Weliswaar heeft de man twee paspoorten, maar de geboorteplaats is Lyon – ook de club waar hij speelde van zijn 7de tot zijn 14de jaar. Mikautadze is een van de voetballers die het niet heeft gered bij de club die hem scoutte. Op zijn 14de jaar was hij 1,40 meter, terwijl zijn teamgenoot Gouiri toen al 1,70 meter was. Vooralsnog lijkt Mislintat een goede TD. (Van de onwetendheid over de Franse competitie zagen we maandagavond in Rondo een pijnlijk voorbeeld: Advocaat en Van der Vaart vonden PSG een ‘matig elftal’. Alleen Van Basten had spelvreugde bij Mbappé geconstateerd.) Mislintat zag de indrukwekkende statistieken van Mikautadze bij Metz en aarzelde niet. 21 doelpunten en 5 assists in zijn laatste 27 wedstrijden bij Metz. Geen kattenpis.

Luister onze Ajaxpodcast Branie