Mirra Andrejeva (16) is de volgende tennissensatie, maar haar Russische nationaliteit staat een hype in de weg

Haar sprookje op Wimbledon mocht dan maandag in de vierde ronde eindigen, maar op haar 16de is Mirra Andrejeva overduidelijk al ongelooflijk goed. Maar volledig opgehemeld en omarmd als kinderster? Dat wordt ze niet, als Russin.

Ze moet nog twee jaar naar school en ze krijgt bijkans vierkante ogen van alle series op Netflix. Net als zoveel van haar leeftijdsgenoten. Tot zover het normale deel van haar leven, want in het tennis is ze al zo ver in haar ontwikkeling dat ze op 16-jarige leeftijd al goed genoeg blijkt om dit jaar de derde ronde van Roland Garros en de vierde ronde van Wimbledon te bereiken.

Wordt het mannentennis opgetild door Carlos Alcaraz, de begin mei 20 jaar geworden Spanjaard met zijn attractieve stijl, bij de vrouwen laat Mirra Andrejeva in haar puberteit al heel veel indruk achter, inmiddels op twee opeenvolgende grand slams. Dat ze gisteren op het heilige gras niet opgewassen bleek tegen de Amerikaanse Madison Keys doet daar weinig aan af. Ze verloor in drie sets: 3-6, 7-6 (4), 6-2, maar werd dit toernooi wederom geprezen als tienersensatie. ‘Sweet Sixteen’ verscheen op de socialemediakanalen van Wimbledon, inclusief beelden van haar mooiste punten.

En toch is van een echte hype geen sprake. Terwijl daar sportief gezien alle reden voor zou zijn. Maar er zit een rem op. Andrejeva is geboren in Krasnojarsk, de derde stad van Siberië, in Rusland. Het land waaruit vorig jaar helemaal geen tennissers welkom waren op Wimbledon. En ook nu nog ligt hun aanwezigheid uiterst gevoelig vanwege de nog altijd voortdurende oorlog met Oekraïne.

Normaliter had een 16-jarige tennisster die de derde ronde op Roland Garros had gehaald zonder twijfel een wildcard voor Wimbledon gekregen. Maar zoals ze destijds in Parijs al vermoedde, bleek dat gezien de huidige situatie een utopie.

Perfectionist op de baan

Toch sloeg ze zich via de kwalificaties alsnog naar het hoofdtoernooi. Volledig genegeerd, alsof ze niet meedeed, werd ze dus ook niet. Maar opgehemeld tijdens haar route naar de vierde ronde? Nee, de tenniswereld kijkt wel uit. Ze bestaat, wordt een megatalent gevonden, maar Russinnen volledig omarmen blijkt tijdens de oorlog moeilijk.

Zelf is ze allang uit Siberië vertrokken. Ze trok naar Sotsji en daarna liet ze ook haar geboorteland achter zich. Na een tijd op de academie van Rafael Nadal op Mallorca, traint ze inmiddels sinds begin vorig jaar in Zuid-Frankrijk, op de plaats waar ook landgenoot Daniil Medvedev zich ontwikkelde. En op de persconferenties dit toernooi gaf ze bij vlagen best lange antwoorden, bijvoorbeeld als ze haar karakter beeldend beschreef. Het mag gerust een zootje op haar kamer zijn, maar eenmaal op de baan is ze een perfectionist. Maar als dan Rusland ter sprake kwam, werd ze voorzichtig.

Er volgde kort en behoedzaam: “Ik voel niets, ik ben gewoon een tennisspeelster,” op de vraag of ze het goed vond dat er dit jaar op Wimbledon anders met Russen wordt omgegaan dan het jaar hiervoor. En op de vraag of ze wel de steun voelt uit haar land, vertelde ze eerst alleen over de berichtjes van haar familie, die samen hadden gekeken tijdens de verjaardag van haar opa. En na doorvragen liet ze zich alleen uit over de steun uit Krasnojarsk, waar ze vandaan komt.

Presteren is niet genoeg voor een Russin

Ondanks alle sentimenten kan Andrejeva gestaag doorbouwen aan haar veelbelovende carrière. Ze wordt begeleid door IMG, het grootste managementbureau in tennis. En ook Nike zag haar potentie en lijfde haar al in, evenals racketmerk Wilson. Extra bijzonder: haar tweelingzus Erika is ook talentvol en met haar meeverhuisd.

De opmars van de nog zo jonge tweelingzussen zorgde voor een artikel in The New York Times, waarin de vraag werd opgeworpen of zij voor een nieuwe Sister Act – de bijnaam van Serena en Venus Williams – kunnen gaan zorgen. Maar juist die vergelijking gaat vooralsnog mank. Hoe goed ze ook zijn en kunnen worden – met alleen presteren lijk je er voorlopig niet te komen als Russin.

Na Emma Raducanu (20) en Coco Gauff (19) is het nu Andrejeva die pijlsnel opkomt. Gisteren had ze haar emoties even niet in bedwang. Ze smeet met een racket en verliet later na haar nederlaag het veld in tranen. Zoals ze in Parijs al een bal in het publiek joeg. Het hoort wellicht bij de grilligheid van een puber en herkansingen zullen ongetwijfeld volgen. Zelf sprak ze al over vijfentwintig grandslamzeges, ‘in haar stoutste dromen’. Die weg is nog lang, net als die naar een grote populariteit.