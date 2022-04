Miraculeuze ontsnapping AFC tegen Koninklijke HFC

Vreugde bij de Amsterdamse hockeysters. Beeld ANP

Amateurvoetbal

AFC heeft in het paasweekeinde in de tweede divisie de wedstrijd tegen Koninklijke HFC op miraculeuze wijze gelijkgespeeld. De ploeg van coach Uli Landvreugd stond zaterdag na 86 minuten met 3-0 achter, maar sleepte in blessuretijd alsnog een 3-3 gelijkspel uit het vuur. De doelpunten van AFC waren van Joël Tillema, Raily Ignacio en een eigen doelpunt van HFC. AFC-speler Tim Linthorst kreeg in de hectische slotfase nog een rode kaart na twee keer geel. Punten zaten er gisteren echter niet in voor AFC. De uitwedstrijd bij koploper Katwijk werd met 2-0 verloren.

Het was een slecht paasweekeinde voor OFC in de zondag derde divisie. De club uit Oostzaan verloor zaterdag na een 3-1 voorsprong bij rust met 5-3 van Hollandia en maandag kwam OFC tegen Dongen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Het puntenverlies was helemaal pijnlijk voor de nummer twee van de ranglijst, omdat koploper Gemert maandag met 2-1 verloor van UNA. Het verschil tussen Gemert en OFC is nu acht punten.

Koploper WV-HEDW heeft in de zaterdag eerste klasse A voor het eerst dit seizoen een competitiewedstrijd verloren. ZOB was in Zuidoostbeemster met 2-0 te sterk voor de ploeg van coach Marcel Valk. WV-HEDW kwam al na zeven minuten met tien man te staan, omdat Nick Lammers een doorgebroken speler onderuithaalde en rood kreeg. ZOB profiteerde optimaal en bezorgde WV-HEDW met twee doelpunten de eerste nederlaag sinds 26 september 2020. Ondanks het verlies blijven de Amsterdammers op koers voor titel. Concurrent Nootdorp verloor met 5-3 bij Mijdrecht en heeft vijftien punten minder dan WV-HEDW.

Basketbal

De basketbalsters van Landslake Lions hebben zich geplaatst voor de halve finales van de play-offs om de landstitel. De club uit Landsmeer won in de kwartfinale twee keer van Bemmel: 65-57 en 69-60. Lions speelt in de halve finale een best-of-threeserie tegen Den Helder. Een lastige opgave, want Den Helder verloor dit seizoen pas één keer in competitieverband. De eerste wedstrijd is donderdag in Den Helder, het tweede duel is zaterdag in Landsmeer.

Hockey

De hockeysters van Amsterdam hebben de Euro Hockey League gewonnen. De ploeg van coach Robert Tigges was in de finale na shoot-outs te sterk voor titelhouder Den Bosch. Na de reguliere speeltijd was de stand 2-2. Den Bosch kwam door international Frédérique Matla twee keer op voorsprong, maar Filiz Tuzgöl en Fay van der Elst zorgden voor het gelijkspel in Amsterdam. In de shoot-outs was er een hoofdrol voor Amsterdamkeepster Anne Veenendaal. Zij stopte drie shoot-outs van Den Bosch en bezorgde Amsterdam daarmee voor de vijftiende keer in de historie de belangrijkste Europa Cup. “Shoot-outs zijn altijd pittig,” aldus Veenendaal. “Ik kan niet meer nu, maar ik ben superblij.”

Schermen

Daniël Giacon heeft als eerste Nederlandse floretschermer een medaille gewonnen in de wereldbeker. De 21-jarige Giacon, van Schermcentrum Amsterdam, pakte bij wereldbekerwedstrijden in Belgrado een bronzen plak. De nummer 75 van de wereld plaatste zich met vijf overwinningen voor het hoofdtoernooi en daarin won hij nog vier keer. In de halve finales verloor hij van de Italiaan Tommaso Marini, de nummer twintig van de wereldranglijst. In Belgrado deden ruim 200 floretschermers mee, onder wie dertien schermers uit de top-15 van de wereld.