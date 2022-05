Minuut stilte in Arena voor Jody Lukoki, zoontje aanwezig bij FC Twente

Het eerbetoon aan Jody Lukoki. Beeld Pro Shots / Ron Jonker

In de Arena werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van twee oud-Ajacieden die binnen een week overleden: Jody Lukoki en Henk Groot.

Lukoki, voormalig aanvaller voor Ajax, overleed maandagochtend in het ziekenhuis na een fatale ruzie met zijn familie. Henk Groot stierf woensdag op 84-jarige leeftijd in een verzorgingstehuis in Zaandam. Hij was topscorer, landskampioen met Ajax én Feyenoord en speelde 39 interlands met Oranje.

In memory of Jody Lukoki & Henk Groot 🙏 pic.twitter.com/k1FTEBQTMf — AFC Ajax (@AFCAjax) 11 mei 2022

Het zoontje van Lukoki, de 7-jarige Jmillion, was aanwezig bij FC Twente - FC Groningen. De jongen werd getroost door de spelers van Twentse club, die een bloem in een vaas plantten ter nagedachtenis aan hun voormalige teamgenoot. Onder anderen Virgil Misidjan bekommerde zich om hem. Misidjan speelde samen met Lukoki in Bulgarije bij Loedogorets Razgrad.

Bij de 1-0 van FC Twente volgde een volgend eerbetoon van de spelers. Vaclav Cerny scoorde en vierde dat samen met alle spelers bij de bank van de club uit Enschede. Cerny hield het shirt van Lukoki omhoog.

Ook PEC Zwolle en SC Cambuur, eveneens voormalige clubs van Lukoki, namen een moment stilte voor hem in acht.