Minister Van Ark trekt een grens: geen uitzondering voor andere sporten naast voetbal

‘We hebben een grens getrokken. Ik kan de groepen nu niet nog verder oprekken,' aldus de minister die het besluit met pijn in het hart neemt en snapt dat het zwaar zal vallen bij andere sporters.

De gehele sport werd dinsdag tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte platgelegd op één uitzondering na: het betaald voetbal voor mannen. En atleten met een status, bijvoorbeeld hockeyers van het Nederlands team of de judoka’s op Papendal, mochten onder voorwaarden blijven trainen. Op social media werd meteen de druk opgevoerd om de eredivisie vrouwenvoetbal gelijk te stellen aan de mannen. Sportminister Van Ark ging vervolgens ’s avonds door de knieën. Ook de vrouwen mochten door blijven voetballen. Dát leidde echter weer tot nieuwe ophef. Waarom de voetbalsters wel, maar de hockeyers en basketballers niet?

Onder meer tophockeyster Lidewij Welten uitte haar ‘genuanceerde onvrede’ over het stilleggen van de hoofdklasse op Instagram en scoorde daarmee duizenden likes. De hockeybond had al aangekondigd in de bres te springen voor de topcompetities. In de beide hoofdklasses spelen tientallen hockeyers die zich opmaken voor de Olympische Spelen van Tokio, uit Nederland en andere landen. Hoezo geen topsport, klinkt uit vanuit de hockeywereld.

Pijnlijk

Algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF zei dinsdagavond nog dat er wel gepoogd was te lobbyen voor de eredivisies en hoofdklasses in andere sporten, maar dat het kansloos was. Clubeigenaar Bob van Oosterhout van de basketballers van Heroes in Den Bosch stelde dat het erom ging wie de grootste mond had: “Het is lastig te verteren dat er ophef ontstaat over de eredivisie vrouwen, dat de hele goegemeente zich daar een paar uur tegenaan bemoeit en dat het dan meteen wordt geregeld. Terwijl de kleinere sporten gestraft worden. En laat duidelijk zijn: het is ook een rare situatie dat de eredivisie voor vrouwen werd gestaakt. Het is niet van deze tijd dat die bij de KNVB onder de tak amateurvoetbal wordt geschaard. Maar ook voor basketbal, hockey en andere sporten geldt dat de topdivisies de zaken rond corona goed op orde hebben. Beter dan het bedrijfsleven.”

Voorzitter Ramses Braakman van de Dutch Basketball League is zeer teleurgesteld in Van Ark dat zij geen uitzondering maakt voor de eredivisie in het basketbal. “We zijn een professionele sport en dan doet het toch wel pijn als je wordt weggezet als amateurs,” zegt hij. Braakman hoopt dat hij samen met enkele andere bonden en sportkoepel NOC*NSF de minister nog op andere gedachten kan brengen. “Ik had gehoopt dat onze lobby sterker zou zijn, maar de minister heeft haar besluit al genomen voordat er een echt gesprek is geweest. Dat gesprek moet er toch wel komen, want wij kunnen waarborgen dat we onze competitie op een verantwoorde wijze kunnen laten plaatsvinden.”

Braakman stelt dat de twaalf teams in de Basketball League zich goed houden aan de coronaprotocollen. “Onze teams bevinden zich in een ‘bubbel’, spelers en stafleden worden dagelijks gecontroleerd op hun gezondheid. Ik durf de stelling wel aan dat de onze competitie professioneler is georganiseerd dan menig club in het vrouwenvoetbal of eerste divisie.”

Toekomst

De minister wil wel met NOC*NSF in gesprek gaan over hoe met dit soort kwesties in de toekomst moet worden omgegaan. Ook wil Van Ark alvast het gesprek aangaan om te kijken hoe het verder moet met de sport als de regering de coronamaatregelen gaat afschalen.