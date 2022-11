Million Manhoef, ooit van Zeeburgia, is een naam die grenzen overschrijdt

Beeld Artur Krynicki

Een 9 voor Million Manhoef

Weer zo’n jongen die de weg van Zeeburgia, via AFC, naar het betaald voetbal nam. De Manhoefjes houden van allittereren, de vader heet Melvin Manhoef. Bij Million is er bij de naamgeving, behalve aan allitteratie, ook aan oorspronkelijkheid aandacht geschonken. Million Manhoef is een nooit gehoorde naam die bij voorbaat grenzen overschrijdt. Met twee doelpunten tegen Ajax val je op. (Over een paar maanden niet meer, hoor.) Toevallig keek ik onlangs naar de afscheidswedstrijd van Johan Cruijff tegen Bayern München in 1978. Het werd 0-8 tegen de Duitsers. Ik betwijfel of het woord ‘restverdediging’ toen al bestond. Misschien is het die avond wel uitgevonden, zo hard kachelden Breitner en Rummenigge door de Amsterdamse linies. Sindsdien leerde Ajax slechts sporadisch bij. Tegen Vitesse waren ze terug in 1978. Het is dat Bayern beter was, anders was het nu ook 0-8 geworden.